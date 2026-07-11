Slavonci otkrivaju koja su tri znaka da je lubenica savršeno zrela: 'Brk ne laže!'

Na osječku tržnicu stigle su prve domaće slavonske lubenice. Prve domaće lubenice oduševile su kupce.

”Ajmo baš da se uvjerimo je li to to što ja pričam. Pogledajte vi što je ovo, vrhunsko. Gospođo, hoćete li probati naše lubenice?”, kaže Ilonka Toth, prodavačica lubenica.

Slatke i sočne lubenice mnogima su najbolje osvježenje tijekom ljetnih vrućina. ”Jako su osvježavajuće. Čak mi bude bolja lubenica od piva, bolje osvježi”, kaže Željko iz Osijeka.

”Prekrasne su, jako su slatke, jako su dobre i kvalitetne”, kaže Mira iz Osijeka.

Neki slike lubenica nose i na majicama pa je jasno da ih baš jako vole.

”Zato što su slatke, zato što su preko ljeta baš za vruće dane, opuštaju nas i, pošto smo dehidrirani, treba nam dosta tekućine pa je lubenica idealna”, kaže Vesna iz Osijeka.

Domaće su ipak najbolje

A najbolja lubenica je domaća.

”Naravno, to je sazrelo na njivi i došlo je svježe ubrano direktno na tržnicu, a nije putovalo mjesecima u kamionu.” kaže Ilonka Toth.

Lubenice su na slavonskim poljima posađene u travnju, a godina je za njih bila dobra pa se sada beru i pritom pažljivo biraju.

”Pa je ovako ovo žutilo odozdo i brk i ova čašica moraju biti zreli. Evo, na primjer, ovo je jedna zelena lubenica još. Ona je žuta, ali ovaj brk i čašica nisu suhi, tako da znamo da ta lubenica još treba rasti.” kaže Ivana Šunjić, proizvođačica lubenica.

Berba u zoru za maksimalnu svježinu

Berba zrelih lubenica počinje već u pet sati ujutro kako bi što svježije stigle do kupaca.

”Mi kako beremo, tako odmah i prodajemo i zapravo je tu ta velika razlika. E onda je ona sočna, hrskava, nije grizasta, nije suha, gumenasta unutra. Zapravo je to ono što je recept za uspjeh”, kaže Ivana Šunjić.

Cijenu od jednog eura po kilogramu Osječani smatraju primjerenom.

”Ima tu posla. Treba to frezati, gnojivo, voda, obrati, tako da nije puno. Euro nije”, kaže Željko.

Najvažnije je da je slatka i hladna

Naravno, ako lubenica opravda očekivanja.

”Obožavam taj sok, taj okus, miris, sve. Od djetinjstva, uzmeš i jedeš i curi.” kaže Karolina iz Osijeka.

Pitali smo i je li važnije da lubenica bude slatka ili hladna. ”Slatka i hladna”, kaže kroz smijeh Vesna.

Jer takve lubenice vole svi, a najviše oni najmlađi.