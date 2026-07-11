Zvijezda hit serije nasmijala nas do suza, ima strašne planove za ljeto: 'Sve ću ih uposliti'

Nakon mjeseci intenzivnog rada pred kamerama, snimanje druge sezone RTL-ove hit serije 'Divlje pčele' zasad je završeno, a glumačka ekipa napokon je dočekala kratki predah. Ipak, pauza neće dugo trajati jer ih već na jesen očekuje povratak na set i nastavak snimanja jedne od najgledanijih domaćih serija. Dok su jedni već odavno rezervirali smještaj i isplanirali svaki dan godišnjeg odmora, Lidija Penić Grgaš, koju gledatelji prate u ulozi Cvite Runje, priznaje da kod nje stvari funkcioniraju potpuno drukčije. Planovi se slažu usput, putovanja se dogovaraju u zadnji tren, a ljeto je tek počelo dobivati svoj pravi oblik.

Foto: rtl

U razgovoru koji je od početka do kraja bio ispunjen smijehom i pozitivnom energijom, 27-godišnja glumica otkrila nam je da je ovog ljeta čekaju šmirglanje, bojanje, velika obiteljska fešta, gostovanje na Splitskom ljetu, nekoliko putovanja i – kako sama kaže - prijatelji koje će "sve uposliti".

"Još nisam ni svjesna da je počelo ljeto, tako da se još nisam krenula kako se spada veseliti", priznaje nam kroz smijeh odmah na početku razgovora.

Foto: Privatna arhiva

Prvo šmirglanje, pa tek onda more

Dok mnogi nakon završetka snimanja prvo pomisle na plažu i odmor, Lidija će najprije zasukati rukave. Naime, tijekom cijele godine zbog brojnih obaveza nije stigla urediti stan pa je upravo to odlučila staviti na prvo mjesto.

"Prvo preuređujem stan jer za to tijekom godine jednostavno nisam imala vremena. To mi je sad najveći projekt."

Foto: Privatna arhiva

Na naše pitanje znači li to da će sve prepustiti majstorima, odmah odmahuje glavom.

"Imam majstore za kuhinju i sve ono što ja ne znam, ali dosta toga volim napraviti i sama. Ja ću farbati stolariju, šmirglati... Volim sudjelovati u tome."

Naravno, neće biti sama jer tu su, ističe, prijatelji koji će joj pomoći.

"Da, da... sve ću ih uposliti!"

Prije nego što napokon pobjegne na more, čeka je još jedan događaj kojem se posebno veseli – mamin rođendan.

"Prvo ćemo doma proslaviti mamin rođendan. Imamo veliku feštu i to mi je baš važno."

Foto: Privatna arhiva

Tek nakon toga počinje onaj pravi ljetni dio.

Zanzibar, Lisabon ili Grčka?

Iako je tijekom prve pauze od snimanja već uspjela nakratko pobjeći u Opatiju, glavni godišnji odmor planira tek u kolovozu. No kamo će otići, još uvijek nije sasvim sigurna.

Foto: Tom Dubravec

"Dogovaram se s prijateljicom iz srednje škole. Imamo tri opcije - Zanzibar, Lisabon ili Grčka. Još nismo odlučile, možda na kraju stvarno bacimo novčić."

Kad smo je zamolili da nabroji sve što je čeka ovog ljeta, i sama se počela smijati.

"Stanite minut. Evo kronologije: prvo uređujem stan, onda idem na putovanje s prijateljicom, vraćam se na mamin rođendan, pa idem u Split zbog gostovanja s predstavom Ana Karenjina. Tamo ću ostati nekoliko dana jer se želim podružiti s ekipom kolega koji su iz Splita, onda negdje na Jadran, a sigurno idem i tri dana u Zadar s prijateljicom."

Foto: Privatna arhiva

Na početku ljeta, priznaje, nije imala baš nikakav plan.

"Doslovno sam govorila da ne znam što ću i da neću ništa. A onda je prošlo tjedan dana i odjednom sam imala sedam planova."

Foto: rtl

I upravo joj je to, kaže, najdraži način planiranja - neplaniranje.

"Voljela bih biti osoba koja sve organizira mjesecima unaprijed, ali jednostavno nisam takva. Kod mene se sve nekako posloži usput i na kraju upravo ti spontani planovi ispadnu najbolji."

'Ja sam vam baš vino i pisma đir'

Kad je na godišnjem odmoru ne može dugo mirovati, ali ni juriti od jutra do mraka.

"Voljela bih biti ona osoba koja isključi mobitel, legne na ležaljku i cijeli dan čita knjigu. To mi zvuči divno, ali kod mene to traje jako kratko. Vrlo brzo poželim otići na neki izlet, istražiti novo mjesto ili jednostavno prošetati. Mislim da sam zapravo kombinacija svega."

Foto: Tom Dubravec

Kad je riječ o Hrvatskoj, jedno mjesto uvijek joj posebno izmami osmijeh.

"Baš sam Istra đir. Obožavam istraživati skrivene istarske plaže na koje ne dolazi puno ljudi. Takva mjesta izgledaju kao mali raj. Nisam baš ljubitelj velikih gužvi i mjesta prepunih turista."

A najljepši ljetni trenuci za nju zapravo su oni najjednostavniji.

"Kad se okupimo kod prijatelja, kad se tek ulovljena riba stavi na gradele, svi sjedimo zajedno, netko uzme gitaru... To mi je savršeno. Ja sam vam baš vino i pisma đir."

Foto: Privatna arhiva

Na plaži je, priznaje, i dalje pravo veliko dijete.

"Na glavu još nisam naučila skakati i mislim da mi to nikad neće uspjeti. Ali zato bombicu skačem odlično."

Obožava igrati picigin, a kad poželi odmor, može satima plutati na luftiću.

"Na luftiću mogu biti do prekosutra."

Foto: Privatna arhiva

Ipak, cjelodnevno sunčanje nije njezin izbor.

"Kuriti se na suncu zaista ne mogu. I kad sam doma na terasi, uključim štopericu. Petnaest minuta s jedne strane, petnaest s druge i to mi je sasvim dovoljno."

Od ekipe iz 'Divljih pčela' ne oprašta se ni preko ljeta

Iako su kamere zasad ugašene, od ekipe iz Divljih pčela neće se dugo odvajati. Na Splitskom ljetu ponovno će se družiti s Anamarijom Veselčić, Margaritom Maldinić, Davorom Pavićem i Alanom Blaževićem.

Foto: Privatna arhiva

"Njih četvero su u Splitu, tako da smo već dogovorili da ćemo se vidjeti. I onda sam pričala s Davorom i Ana Marijom da ostanem koji dan".

Kad smo joj na kraju razgovora rekli da će nakon svih tih planova vjerojatno zaboraviti kada i kamo ide, samo se glasno nasmijala.

"Vrlo moguće! Ali baš to mi je i najdraže. Malo spontano, malo bez plana... Na kraju uvijek ispadne najbolje", zaključuje na kraju razgovora omiljena 'Cvita'.