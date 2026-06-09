Što se događa iza kamera hit serije? 'Baba Ljuba': 'Nema taštine, funkcioniramo kao košnica'
Baba Ljuba, britka i duhovita stanovnica Vira, pretvorila se u neočekivani hit serije i postala zaštitni znak 'divljih pčela' koji osvaja svaku scenu u kojoj se pojavi
Dok su gledatelji pratili sudbine obitelji Vukas i sestara Runje u RTL-ovim 'Divljim pčelama', jedan je sporedni lik neočekivano osvojio publiku. Baba Ljuba, koju utjelovljuje splitska glumica Jolanda Tudor, svojim humorom, britkim komentarima i toplinom prometnula se u jedno od najomiljenijih lica serije.
Gledatelji je izdvajaju kao lik bez kojeg bi serija teško imala isti šarm, a popularnost lika iznenadila i samu glumicu, koja priznaje da reakcije publike doživljava vrlo emotivno.
U razgovoru za Net.hr otkrila je kako gleda na uspjeh serije, kakva atmosfera vlada na setu te kako izgleda svakodnevica nakon što je postala jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica.
'Serija je pogodila spoj drame i života'
Uspjeh serije objašnjava kombinacijom kvalitetne dramske priče i ljudi koji stoje iza nje.
"Mislim da serija ima dramske elemente i da malo odudara od dosadašnjih formata na koje su ljudi navikli. Dogodila se jedna dobra dramska priča, ali i odlična ekipa glumaca, kvalitetnih i dobrih, čestitih ljudi, a to je najvažnije", kaže Tudor.
'Veselimo se svakoj sceni'
"Svi su operirani od taštine. Glumice koje nose glavne uloge su sjajne. Funkcioniramo kao košnica. Trudimo se da svi uspiju i da svaka scena bude što bolja. Takva atmosfera je i razlog je zašto ni nakon mjeseci snimanja posao nije izgubio svježinu. Veselimo se svakoj sceni. Nije nam dosadilo ni nakon toliko vremena, i to je uvijek dobar znak.” naglašava.
Humor usred velikih drama
Lik babe Ljube zajedno s likom Mande koju maestralno igra glumica Mirela Brekalo, publika je brzo prihvatila, smatra glumica, kao svojevrsni komični predah od napetih sudskih procesa, obiteljskih sukoba i emocionalnih zapleta.
"Mi smo taj mali začin serije. Znate, puno ovisi o tome da glumac osmisli lik i pusti ga da prohoda. Drago mi je da je publika to prepoznala i prihvatila", kaže Tudor te nastavlja:
"Zabavljamo se. Inače, ekipica Alen Šalinović koji glumi Sikiricu i Mirela Brekalo, smo već onako stara garda, pa uvijek scenu izvučemo čak i kad nas uhvati smijeh u sred scene, Imamo te svoje privatne dosjetke koje jako dobro sjedaju i u mentalitet i u glumačko poznavanje karaktera. Veselimo se raditi zajedno. A i baš je fino da su nas se malo sjetili u ovim godinama. To je lijepo. Evo, malo da kucnem, baba Ljuba nek kucne u drvo, pa sad neka potraje”, veselo nam priča glumica Jolanda Tudor.
Za nju je ovo i posebno iskustvo jer dolazi iz kazališnog svijeta, gdje glumci nisu toliko izloženi svakodnevnoj medijskoj pažnji.
"Lijepo je osjetiti tu vrstu reakcije publike i podrške.” dodaje.
'Glas me odaje'
A prepoznaju li je ljudi na ulici i viču li za njom 'baba Ljube'?
"Ne, jer ne izgledam kao baba Ljuba. Ali čim progovorim, odmah skuže”, kaže.
Prisjetila se i jedne simpatične situacije koju je doživjela.
"Kupovala sam kartu za autobus i rekli su mi: 'Baba Ljube, vi ćete naprid da se ne bi šta dogodilo.'"
Iako joj popularnost godi, priznaje da sa sobom nosi i poneku neočekivanu posljedicu.
"Dobiješ malo bolje i na pazaru, ali kad si na televiziji, bude i malo skuplje. Nije zlato sve što sja", zaključuje kroz smijeh omiljena baba Ljuba.