Što se događa iza kamera hit serije? 'Baba Ljuba': 'Nema taštine, funkcioniramo kao košnica'

Dok su gledatelji pratili sudbine obitelji Vukas i sestara Runje u RTL-ovim 'Divljim pčelama', jedan je sporedni lik neočekivano osvojio publiku. Baba Ljuba, koju utjelovljuje splitska glumica Jolanda Tudor, svojim humorom, britkim komentarima i toplinom prometnula se u jedno od najomiljenijih lica serije.

Foto: RTL

Gledatelji je izdvajaju kao lik bez kojeg bi serija teško imala isti šarm, a popularnost lika iznenadila i samu glumicu, koja priznaje da reakcije publike doživljava vrlo emotivno.

U razgovoru za Net.hr otkrila je kako gleda na uspjeh serije, kakva atmosfera vlada na setu te kako izgleda svakodnevica nakon što je postala jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica.

Foto: RTL

'Serija je pogodila spoj drame i života'

Uspjeh serije objašnjava kombinacijom kvalitetne dramske priče i ljudi koji stoje iza nje.

"Mislim da serija ima dramske elemente i da malo odudara od dosadašnjih formata na koje su ljudi navikli. Dogodila se jedna dobra dramska priča, ali i odlična ekipa glumaca, kvalitetnih i dobrih, čestitih ljudi, a to je najvažnije", kaže Tudor.

Foto: RTL

'Veselimo se svakoj sceni'

"Svi su operirani od taštine. Glumice koje nose glavne uloge su sjajne. Funkcioniramo kao košnica. Trudimo se da svi uspiju i da svaka scena bude što bolja. Takva atmosfera je i razlog je zašto ni nakon mjeseci snimanja posao nije izgubio svježinu. Veselimo se svakoj sceni. Nije nam dosadilo ni nakon toliko vremena, i to je uvijek dobar znak.” naglašava.

Humor usred velikih drama

Lik babe Ljube zajedno s likom Mande koju maestralno igra glumica Mirela Brekalo, publika je brzo prihvatila, smatra glumica, kao svojevrsni komični predah od napetih sudskih procesa, obiteljskih sukoba i emocionalnih zapleta.

Foto: RTL

"Mi smo taj mali začin serije. Znate, puno ovisi o tome da glumac osmisli lik i pusti ga da prohoda. Drago mi je da je publika to prepoznala i prihvatila", kaže Tudor te nastavlja:

"Zabavljamo se. Inače, ekipica Alen Šalinović koji glumi Sikiricu i Mirela Brekalo, smo već onako stara garda, pa uvijek scenu izvučemo čak i kad nas uhvati smijeh u sred scene, Imamo te svoje privatne dosjetke koje jako dobro sjedaju i u mentalitet i u glumačko poznavanje karaktera. Veselimo se raditi zajedno. A i baš je fino da su nas se malo sjetili u ovim godinama. To je lijepo. Evo, malo da kucnem, baba Ljuba nek kucne u drvo, pa sad neka potraje”, veselo nam priča glumica Jolanda Tudor.

Za nju je ovo i posebno iskustvo jer dolazi iz kazališnog svijeta, gdje glumci nisu toliko izloženi svakodnevnoj medijskoj pažnji.

"Lijepo je osjetiti tu vrstu reakcije publike i podrške.” dodaje.

'Glas me odaje'

A prepoznaju li je ljudi na ulici i viču li za njom 'baba Ljube'?

"Ne, jer ne izgledam kao baba Ljuba. Ali čim progovorim, odmah skuže”, kaže.

Foto: RTL

Prisjetila se i jedne simpatične situacije koju je doživjela.

"Kupovala sam kartu za autobus i rekli su mi: 'Baba Ljube, vi ćete naprid da se ne bi šta dogodilo.'"

Iako joj popularnost godi, priznaje da sa sobom nosi i poneku neočekivanu posljedicu.

"Dobiješ malo bolje i na pazaru, ali kad si na televiziji, bude i malo skuplje. Nije zlato sve što sja", zaključuje kroz smijeh omiljena baba Ljuba.