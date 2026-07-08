Misteriozna smrt dvoje mladih u Osijeku šokirala sve: 'Vidjela sam ih prekjučer, sve je bilo u redu'

Dan nakon što su u Reisnerovoj ulici pronađena dva beživotna tijela mladića i djevojke, susjedi, ali i općenito Osječani u šoku su, piše SiB.

Podsjetimo, u dvorišnom stanu u Osijeku u utorak su pronađena dva mrtva tijela, izvijestili su iz policije. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika. Kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, naložena je obdukcija.

Susjedi koji žive u blizini u nevjerici su i nevoljko komentiraju cijeli događaj. Kako su kazali za SiB, riječ je o mladiću i djevojci iz Osijeka koji u kući nisu bili u najmu.

"Vidjela sam ih prekjučer uvečer i kao i uvijek sve je bilo u redu. Bili su jako dobri, dragi i simpatični ljudi", kazala je susjeda, još uvijek u nevjerici od cijeloga događaja. Preminula djevojka imala je 34 godine neslužbeno se doznaje, dok dob mladića još nije poznata.

Policija objavila rezultate obdukcije

Nakon provedene obdukcije otklonjena je sumnja da je smrt mladića i djevojke posljedica kaznenog djela. Kako je priopćila Policijska uprava osječko-baranjska, na Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu Kliničkog bolničkog centra Osijek obavljena je obdukcija na tijelima dviju osoba koje su u četvrtak prijepodne pronađene mrtve u dvorišnom stanu u središtu grada.

Rezultati obdukcije pokazali su da nema elemenata koji bi upućivali na to da su smrti nastupile kao posljedica kaznenih djela.

Policija nije objavila dodatne okolnosti slučaja, a kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih činjenica vezanih uz ovaj događaj se nastavljaju.