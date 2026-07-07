U Osijeku pronađena dva mrtva tijela, oglasila se policija

U dvorišnom stanu u Osijeku u utorak su pronađena dva mrtva tijela, izvijestili su iz policije.

Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika. Kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, naložena je obdukcija.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje i utvrđuje sve okolnosti događaja.