Skandal u Beogradu: Poznati srpski pisac pretučen uoči komemoracije za Srebrenicu

Srbijanski književnik i programski direktor festivala "Krokodil" Vladimir Arsenijević napadnut je rano ujutro u subotu u Beogradu ispod Brankovog mosta, neposredno prije nego što je trebala početi komemoracija žrtvama genocida u Srebrenici, javlja portal Danas.rs.

Arsenijević je kazao da ga je, dok je izlazio iz taksija kako bi počistio prostor na kojem se trebala održati komemoracija, napala skupina huligana. Udarali su ga po glavi i tijelu.

"Zatekla me grupa od 20-30 ljudi koji su me udarali, prijetili mi već poznatim vokabularom, unosili mi se u lice", naveo je Arsenijević.

Otkazana komemoracija

Dodao je i da su mu oduzeli mobitel, te da su vandalizirali prostor ispod Brankovog mosta. Ispisali su grafite koji veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića.

Komemoracija u Beogradu je potom otkazana iz sigurnosnih razloga.

Podsjetimo, u Memorijalnom centru Potočari u Bosni i Hercegovini u subotu se održava komemoracija kojom se obilježava 31. godišnjica genocida kojeg su 1995. godine nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske i policije bosanskih Srba.