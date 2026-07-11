Ovo su najveće greške koje radite na prvom spoju: 'Ovako ćete ostaviti dobar dojam'

Prvi spojevi za mnoge su istodobno uzbudljivi i stresni. Želja da se ostavi dobar prvi dojam, neizvjesnost oko toga kako će susret završiti i mogućnost da se razvije nova ljubavna priča često stvaraju velik pritisak. Ako pritom između dvoje ljudi postoji međusobna privlačnost, nervoza može biti još izraženija.

Nije neobično da se ljudi u takvim okolnostima ponašaju drukčije nego inače. Razgovor s osobom koju tek upoznaju, uz želju da se predstave u najboljem svjetlu, često dovodi do nespretnosti i pogrešaka koje kasnije požale. Iako ne postoje univerzalna pravila za uspješan prvi spoj, stručnjaci ističu da upravo pretjerana želja da se svidite drugoj osobi nerijetko postane najveća prepreka.

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Zašto ljudi na prvim spojevima rade pogreške?

Stručnjakinja za upoznavanje Nadia Edwards, autorica knjige "The Dating Reset: A Later Dater's Guide to Aligned Love", za HuffPost ističe da mnogi ljudi na prvi spoj dolazi s pogrešnim načinom razmišljanja.

"Većina ljudi dolazi na spoj nadajući se da će ih druga osoba odabrati. Usredotočeni su na to da ostave dobar dojam, kažu pravu stvar i stvore međusobnu kemiju. Ono što pritom zaboravljaju jest da je prvi spoj prilika za prikupljanje informacija. Njegov cilj nije da vas netko odabere, nego da sami procijenite želite li vi odabrati tu osobu", objašnjava.

1. Ne znate što zapravo tražite

"Ako ne znate što vam je u vezi najvažnije, propustit ćete informacije koje su vam doslovno pred očima. Ljudi koji donose najbolje odluke kada je riječ o ljubavnim odnosima obraćaju pozornost na to podudaraju li se njihove emocionalne potrebe, životne vrijednosti, očekivanja od veze i svakodnevni način života s osobom s kojom su na spoju", dodaje Edwards.

Mnogi početnu privlačnost pogrešno tumače kao dokaz da su pronašli pravu osobu. "Kemija može pokazati da vas netko privlači, ali ne može pokazati jeste li doista jedno za drugo. Snažna povezanost nije isto što i usklađenost. Pravo pitanje nije: 'Osjećam li nešto?', nego: 'Što sam doznao o ovoj osobi?' Prvi spoj ne mora odgovoriti na pitanje je li netko vaš budući životni partner. Dovoljno je odgovoriti na jedno pitanje – postoji li dovoljno razloga da tu osobu poželite bolje upoznati? Cilj prvog spoja nije dogovoriti drugi spoj, nego prikupiti dovoljno informacija za odluku isplati li se nastaviti upoznavanje", tvrdi Edwards.

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2. Previše govorite, a premalo slušate

Nervoza je sasvim očekivana na prvom spoju, no kod mnogih se očituje tako da neprestano govore. U želji da ostave što bolji dojam, pričaju o sebi, preuzimaju cijeli razgovor i pritom zaboravljaju ono najvažnije – upoznati osobu koja sjedi preko puta njih.

"Jedna od najvećih pogrešaka koju viđam jest da ljudi razgovor pretvore u monolog umjesto u dijalog. Kada ste nervozni ili silno želite impresionirati drugu osobu, organizam prelazi u način dokazivanja. Tada govorite više, ubrzavate tempo i zaboravite biti znatiželjni. Druga osoba nakon spoja ima osjećaj da je bila publika, a ne potencijalni partner", napominje Natassia Miller, seksologinja portala DatingAdvice.

Savjetuje jednostavan način da se to izbjegne. Ako primijetite da već nekoliko minuta govorite bez prekida, zastanite i postavite iskreno pitanje koje će potaknuti drugu osobu da podijeli svoje mišljenje ili iskustvo, primjerice: "Kako si ti to doživio?" ili "Kako je to izgledalo iz tvoje perspektive?"

Takva pitanja razgovor čine opuštenijim i prirodnijim te sprječavaju da prvi spoj nalikuje razgovoru za posao.

"Nije važno da svatko govori jednako dugo, nego da pokažete iskren interes za osobu s kojom ste na spoju i doista je pokušate upoznati", poručuje Miller.

3. Birate mjesto na kojem se sve svodi na razgovor

Ponekad problem nije u ljudima, nego u samom odabiru mjesta za prvi spoj. Iako su kava, ručak ili večera najčešći izbor, upravo takvi susreti lako postanu niz unaprijed očekivanih pitanja i odgovora, zbog čega cijela situacija može djelovati ukočeno.

Stručnjak za internetsko upoznavanje Eric Resnick smatra da bi prvi spoj trebao biti mnogo opušteniji. "Ne volim spojeve koji se svode na sjedenje uz hranu ili piće. Kava, ručak, večera ili piće često izgledaju kao razgovori za posao u kojima dvoje ljudi postavlja ista pitanja koja su već postavili na deset prethodnih spojeva", kaže Resnick.

"Odaberite mjesto na kojem će biti dovoljno sadržaja da uspjeh spoja ne ovisi isključivo o razgovoru. Jedan od mojih omiljenih prijedloga je odlazak na tržnicu tijekom vikenda. Moj prvi spoj sa suprugom bio je mini golf. Klijenti mi često kažu da prvi put zajedno obilaze trgovine rabljenih gramofonskih ploča. Imao sam i klijenticu od 87 godina koja muškarce na prvom spoju vodi na bacanje sjekire jer, kako kaže, 'ako ne mogu ni podići sjekiru, kakve koristi imam od njih?", naglašava i dodaje: "Tako možete provesti vrijeme zajedno i vidjeti slažete li se, umjesto da sjedite jedno nasuprot drugome za stolom razmišljajući imate li komadić hrane među zubima ili je večer propala zbog deset sekundi tišine."

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4. Prebrzo se emocionalno vežete

Stručnjaci upozoravaju da jedan uspješan spoj nije dovoljan da bi se donosili dalekosežni zaključci. Edwards ističe kako ljudi vrlo često nakon prvog susreta počnu zamišljati kakva je druga osoba i kakva bi njihova zajednička budućnost mogla biti, iako za to još nemaju dovoljno razloga.

"Jedan spoj nije dovoljan da biste znali kako netko komunicira, nosi se s razočaranjima, rješava sukobe ili se ponaša u dugoročnoj vezi. Prvi spoj prilika je da upoznate osobu, saznate kako razmišlja, što joj je važno i postoji li dovoljno zajedničkih vrijednosti da biste nastavili upoznavanje", upozorava.

5. Prebrzo otkrivate previše o sebi

Otvorenost i iskrenost poželjne su osobine u svakom odnosu, no stručnjaci naglašavaju da postoji velika razlika između iskrenosti i preranog iznošenja najintimnijih detalja iz vlastitog života.

"Problem je u tome što se bliskost gradi postupno, a ne tako da se odjednom ispriča cijela životna priča. Važno je razlikovati zdravu ranjivost od preuranjenog otkrivanja osobnih detalja. Iskrena otvorenost djeluje prirodno i uzajamno, dok prerano dijeljenje često izgleda kao test kojim osoba želi provjeriti hoće li druga ostati uz nju, iako između njih još nije izgrađeno povjerenje", objašnjava Miller i savjetuje: "Bolje je započeti razgovorom o vrijednostima, interesima i životnom razdoblju u kojem se trenutačno nalazite. Dublje i osobnije teme trebale bi doći na red tek kada se razvije dovoljno međusobnog povjerenja i osjećaja sigurnosti."

6. Nakon spoja počinjete igrati igrice

Pogreške se ne događaju samo tijekom prvog spoja nego i nakon njega. Neki odmah zatrpaju drugu osobu porukama, dok drugi danima čekaju jer vjeruju da postoje pravila o tome kada se treba javiti.

Resnick smatra da nijedan od ta dva pristupa nije dobar: "Nakon dobrog prvog spoja mnogi požele odmah ubrzati komunikaciju. Mnogo je bolje nastaviti razgovarati istim tempom kao i prije spoja te pratiti interes druge osobe. Ako je jednako zainteresirana za nastavak upoznavanja, to će se vrlo brzo vidjeti iz njezinih poruka. Ako nije, to se ne može promijeniti na silu."

Posebno upozorava na zastarjela pravila poput čekanja tri dana prije ponovnog javljanja. "To je i dalje vrlo čest problem. Ljudi ne znaju kada je prerano predložiti drugi spoj ili poslati poruku nakon prvog susreta. Zbog toga previše razmišljaju, ništa ne poduzmu i na kraju ostanu razočarani. Ovdje spol nema nikakvu ulogu. Ne postoje univerzalna pravila. Upoznavanje nije igra", ističe i na kraju poručuje: "Ako se prema upoznavanju odnosite kao prema igri, najčešće ćete izgubiti, a čak će i pobjede brzo pasti u zaborav. Ako vam se osoba sviđa, javite joj se."

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