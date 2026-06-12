‘Kako upoznati frajera u pet minuta’: Odvažila sam se na speed dating. Ovo je moje iskustvo

Nelagoda u zraku, žamor, nespretno rukovanje, razgovor. Zvono. Rotacija. I sve ispočetka. Dobrodošli na speed dating. Što mislite, je li doživljaj kao u filmovima?

Speed dating je oblik upoznavanja koji se razvio krajem 1990-ih u Americi, a početkom 2000-ih koncept "rotirajućih" spojeva brzo se proširio na ostatak svijeta, ponajviše zbog užurbanog načina života.

Pojavio se i u Zagrebu. Kao znatiželjna novinarka, odlučila sam isprobati ovu vrstu upoznavanja i vidjeti tko dolazi na takve događaje i zašto, te može li se kemija dogoditi u pet minuta.

I ne - nisam došla s planom da ‘zastrašim frajera’, kao Kate Hudson u romantičnoj komediji iz 2003. godine. Ali sam se oslonila na njezinu novinarsku znatiželju i predanost dobroj priči ne bih li ušla u dating scenu. Pa krenimo.

Nekad se činilo kao da vam je netko ukrao pet minuta, a nekad je djelovalo kao vječnost

Sjedam za stolac u kafiću i nervozno lupkam po metalnom stoliću, a ubrzo mi se pridružuje prvi mladić. Jedno nervozno “Bok, ja sam Lucija” i upoznavanje je počelo. Dečko je bio poprilično opušten i šarmantan, a razgovor je tekao sam od sebe. Podijelili smo jedan s drugim par osnovnih informacija, nakon čega smo se počeli šaliti na vlastiti račun i razlog dolaska. A onda kao iz vedra neba - zvonce. Kraj prvog upoznavanja.

Koncept događaja je poprilično jednostavan - djevojke sjede na svojim mjestima, dok se muškarci rotiraju. Svi sudionici dobivaju papir s tablicom u koju upisuju imena i dodijeljene kodove osobe nasuprot sebe, a uz to postoji i prostor gdje možete zapisati opaske i natuknice koje će vam pomoći da se kasnije prisjetite detalja o određenoj osobi. Konkretno na ovom događaju pojavilo se deset žena i devet muškaraca.

Jedan od njih je, moram priznati, bio bolji novinar od mene. Isprepadao me s pitanjima, pa je razgovor bio više razmjena informacija nego osjećaj kao da sam na prvom spoju. Iako se nekad činilo kao da vam je netko ukrao vaših pet minuta i kao da je spoj trajao kraće, u drugim slučajevima djelovalo je kao cijela vječnost.

Nakon par krugova, nasuprot mene sjedio je muškarac koji je svojih pet minuta iskoristio pričajući o knjizi koju piše. Kasnije sam, u razgovoru s drugim djevojkama, saznala da je i s njima samo o tome razgovorao. Pa ako vam treba neobična vrsta promocije - evo ideje.

'Nisu presudne osnovne informacije, nego atmosfera koju stvarate za stolom'

“Kome si rekla da ideš na ovaj događaj i kako su reagirali?”, upitao me jedan muškarac čim je sjeo nasuprot mene. Na prvu bi pitanje moglo zazvučati pomalo alarmantno, no u njegovu slučaju bilo je potpuno bezazleno — proizašlo iz iskrene znatiželje. Zračio je pozitivnom energijom i vodio razgovor na način koji me odmah zainteresirao. Iako me nije privukao fizičkim izgledom, osvojio me kvalitetom pitanja. Objasnio mi je da u nekoliko minuta upoznavanja nisu presudne osnovne informacije o osobi, nego atmosfera koju zajedno stvarate. “Nije toliko važno čime se netko bavi i odakle dolazi koliko to poklapaju li vam se energije”, rekao je.

Ipak, u razgovorima sam iskoristila svoje novinarske vještine, pa saznala da većina sudionika dolazi jer su ih prijatelji nagovorili, jer su se zasitili dating aplikacija ili nemaju vremena za klasične izlaske i prilike za upoznavanje uživo. Cijena ovog događaja za upoznavanje “srodne duše” im je, jednoglasno, previsoka.

Zanimljivo je i da su petorica sudionika imala iskustva s dating aplikacijama, dok se ostala četvorica nikada nisu koristila takvim načinom upoznavanja. Trojici od njih ovo je drugi put na speed datingu, dok su ostali tu bili prvi put. Iznenadila me i činjenica da ih je šest od devet iz Zagreba.

Gdje je nestalo dobro staro upoznavanje po trgovima i kafićima?

Najzanimljivije uvide ipak sam prikupila tek nakon završetka događaja, kada smo se okupile kako bismo usporedile dojmove. Tada se još jednom pokazalo da je zasićenost aplikacijama za upoznavanje jedan od glavnih razloga dolaska, ali i da se mijenja način na koji ljudi danas stvaraju i održavaju odnose. “Mnogi muškarci nemaju naviku otvoreno razgovarati međusobno, a često nemaju ni bliske prijateljice. Zbog toga dio emocionalne potrebe za povezanošću prenesu na spojeve, pa intenzivni razgovori mogu ostaviti dojam romantične bliskosti, iako je zapravo riječ o potrebi za ljudskom povezanošću”, zaključila je jedna od djevojaka.

Druga je rekla kako je na aplikacijama za upoznavanje uglavnom izbor ljudi koji ne traže ništa ozbiljno ili nisu sigurni kakvu vrstu odnosa žele, pa tako često odugovlače odnose koje ne znaju definirati.

Zapitala sam se u tom trenutku gdje je nestalo dobro staro upoznavanje po trgovima i kafićima?

“U srednjoj školi svi smo se sa svima uoznavali, družili. Toga više nema, muškarci ne prilaze djevojkama u stvarnom svijetu”, smatra jedna od djevojaka.

Korak unazad u kulturi upoznavanja?

Kad završe svi razgovori i utisci se slegnu, sudionici biraju osobe koje bi željeli ponovno vidjeti. Na stranici događaja upisuju njihov jedinstveni kod, a ako je simpatija obostrana, sustav spaja par i otkriva njihove kontakte.

Jesam li na kraju upisala ičiji kod i je li došlo do “matcha“? Taj dio priče ipak ću zadržati za sebe.

Dok su aplikacije za upoznavanje ubrzale proces traženja partnera i svele ga na nekoliko poteza prstom, speed dating vraća ono što je digitalna era gotovo izbrisala — prvi dojam uživo.

Pomalo je ironično da se kultura upoznavanja, nakon godina swipanja, ponovno okreće konceptu koji je postojao i prije nje. Jer koliko god tehnologija olakšala povezivanje, teško može zamijeniti nespretno rukovanje, kontakt očima i onu početnu nelagodu iz koje ponekad nastane nešto više. Što se to čuje? To je zvuk zvona - kraj.

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