Stavili su mi elektrode na lice i poslali me u krevet: 'San je složen proces, uzimamo ga zdravo za gotovo'

Od svoje trinaeste godine borila sam se s problemima spavanja. Noći sam provodila budna sve do tri ujutro, a zatim bih, vođena školskim obavezama, ustajala nakon svega nekoliko sati sna – i tako iz dana u dan. Kronični nedostatak odmora postupno je narušavao moje raspoloženje, motivaciju i ukupnu kvalitetu života. Sve se promijenilo prije nekoliko godina, kada sam odlučila napraviti radikalan zaokret i napokon uspostaviti zdrav ritam spavanja. Danas spavam mirno i čvrsto, budim se odmorna, s energijom i spremna za novi dan. Nažalost, mnogi nemaju takvo iskustvo.

Ostaju zarobljeni u začaranom krugu poremećaja spavanja, provodeći noći u nemiru, frustraciji i bezuspješnim pokušajima da zaspu i barem djelomično obnove tijelo i um. U užurbanom tempu suvremenog života, uz stalne izvore stresa i izazove modernog doba, problemi sa spavanjem sve su češći.

Iako nesanica često ima psihološke uzroke, postoje i fizički čimbenici – poput apneje ili sindroma nemirnih nogu – koji se mogu otkriti odgovarajućom dijagnostikom, odnosno polisomnografijom.

Ideja cjelonoćnog praćenja sna može se činiti apstraktnom, pa čak i pomalo nelagodnom, zbog čega mnogi odgađaju ili izbjegavaju pregled koji bi im mogao značajno pomoći. Kako bih čitateljima približila iskustvo polisomnografije, odlučila sam ga isprobati iz prve ruke.

Polisomnografija je dijagnostički postupak kojim se dobiju uvidi u brojne parametre spavanja. Tako se provjerava kvaliteta i količina spavanja. Također, mjere se parametri disanja u spavanju, provjerava se apneja i hipopneja tijekom sna. Osim toga, mjeri se i zasićenost krvi kisikom za vrijeme spavanja, te broj pokreta udova u spavanju. Polisomnografijom se obavlja i video monitoring osobe koja spava. Na taj se način promatraju ponašanja u spavanju poput mjesečarenja.

"Polisomnografijom dijagnosticiramo poremećaje spavanja. Za neke od njih je nužna kao dijagnostički postupak, dok za druge nije nužno provesti ju ako imamo adekvatne amnestičke podatke. Za nesanicu naprimjer, ne trebamo nužno provesti polisomnografiju, ali za apneju je nužna", objasnila je dr. med. Ana Marija Šantić iz poliklinike NeuroSan.

Došla sam u polikliniku misleći da sam spremna za testiranje; ponijela sam pidžamu, dobru volju i znatiželju. Ipak, saznala sam da, kad bih stvarno prenoćila u poliklinici, količina kave koju sam popila taj dan nikako ne bi bila poželjna. Iako su možda i logične, neke sitnice itekako je dobro znati prije dolaska na polisomnografiju.

"Sama priprema za polisomnografiju je relativno jednostavna", rekla je dr. med. Šantić. "Ne uključuje posebne postupke. Ako uzimate određenu terapiju, nju ćete uzeti redovno. Ne bi bilo dobro piti kavu nekoliko sati prije dolaska, ne konzumirati teške obroke i ne piti alkohol jer on itekako utječe na san."

Neposredno prije nego što odete spavati — ili, u mom slučaju, prije nego što se kratko izležavam na krevetu — simpatična medicinska tehničarka počinje me “opremati” senzorima. Spajanje senzora i pojasa traje oko trideset minuta. Jedan po jedan, završavaju na mom licu, gdje prate moždanu aktivnost i sitne pokrete očiju. Zatim slijede senzori po tijelu: bilježe moje disanje, otkucaje srca, napetost mišića i razinu kisika u krvi. U tom trenutku osjećam se pomalo kao znanstveni eksperiment. Tako obgrljena žicama, uputila sam se u spavaću sobu poliklinike. Mislila sam da će mi smetati već pri hodanju, no čak i u krevetu, senzori mi nisu predstavljali nikakvu prepreku da uživam u udobnosti kreveta. Sobe su opremljene kao apartmani, pa sam na sekundu i zaboravila gdje se nalazim.

U praksi postoje dvije skupine pacijenata. Prva su oni s apnejom u spavanju, tipično su to muškarci srednje dobi, iako ima i žena. "To su uglavnom pacijenti koji su pretili, također često imaju značajne druge probleme kao što su arterijska hipertenzija, bolesti krvožilnog sustava, metaboličke bolesti", kaže dr. Šantić. "Druga značajna skupina su oni s nesanicom. Oni su, što se tiče dobne skupine, heterogeni, a što se tiče prevalencije spola, nesanica je češća kod žena."

Nakon što sam "odspavala", slijede rezultati. Rezultate sam vidjela s liječnicom i medicinskom tehničarkom na ekranima koji prate sve već navedene parametre. Tada se postavlja dijagnoza.

''Imamo puno primjera dramatičnih promjena stila života nakon dijagnoze", objasnila je dr. Šantić. "Najdramatičnije je to kod osoba s teškom apnejom u spavanju. Sukladno tome, ima značajne posljedice za dnevno funkcioniranje. Vrlo brzo nakon uvođenja tretmana uređaja za potpomognuto disanje u spavanju, takva osoba primjećuje poboljšanje kvalitete života. Drastično smanjenje pospanosti; takva osoba bi prije zaspala na radnom mjestu, u javnom prijevozu i drugim neprikladnim situacijama, sada može funkcionirati u svim sferama života."

U posljednjih nekoliko godina sve se više govori o važnosti kvalitetnog sna i njegovom utjecaju na cjelokupno zdravlje. Ipak, poremećaji spavanja često su podcijenjeni, iako mogu imati ozbiljne posljedice na fizičko i mentalno zdravlje pojedinca. Unatoč većoj osviještenosti javnosti, sustav zdravstvene skrbi ne prati uvijek te promjene.

"Nažalost, samo prepoznavanje značenja poremećaja spavanja ne znači da raste i broj centara i stručnjaka koji se bave poremećajima spavanja. Tako da još uvijek imamo veliki priljev pacijenata na taj relativno manji broj centara koji se bave ovom problematikom", kaže dr. Šantić.

Spavanje u poliklinici na prvu zvuči kao nešto hladno, sterilno i pomalo neugodno – kao noć koju samo želiš “odraditi”. No u stvarnosti, iskustvo je iznenađujuće drugačije. Okružena uređajima i senzorima koji prate svaki tvoj udah i pokret, pronašla sam se u neobičnoj kombinaciji potpune kontrole i ranjivosti.

I baš u toj neobičnoj situaciji postane jasno koliko je san složen proces koji inače uzimamo zdravo za gotovo. Spavati dok te promatra tehnologija nije najprirodniji osjećaj, ali donosi jednu novu perspektivu – da iza svake neprospavane noći možda stoji nešto što se može razumjeti, objasniti i, što je najvažnije, riješiti.

