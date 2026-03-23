Specijalist za poremećaje spavanja: Puno ljudi ima isti problem. Evo zašto zaspu pred TV-om

Ako ste poput većine ljudi, vjerojatno ste barem jednom zaspali odmah nakon što biste uključili film ili seriju navečer. To je uobičajeno — sjednete s partnerom da pogledate dugo iščekivanu sezonu serije, a zatim zaspite, trgnete se, pretvarate se da niste zaspali i gledate dalje dok ponovno ne utonete u san.

Stručnjaci za san objašnjavaju da postoji više razloga zašto se to događa, a neki od njih mogu biti zabrinjavajući, piše HuffPost.

Uzroci pospanosti pred TV-om

Večernji sati prirodno pogoduju uspavljivanju. "Postoji više čimbenika koji potiču pospanost dok gledate televiziju ili film. Već ujutro počinje se stvarati tzv. potreba za snom, odnosno prirodni osjećaj koliko tijelo treba odmora", objašnjava dr. Neal Walia, specijalist za poremećaje spavanja u UCLA Health u Kaliforniji.

Kako dan odmiče, potreba za snom postupno se povećava i navečer doseže vrhunac. "Upravo taj osjećaj pospanosti pomaže nam da zaspimo. Većina ljudi filmove i televiziju gleda navečer, nakon napornog dana, kada je ta potreba za snom najizraženija", dodaje, ističući da tijelo tada prirodno želi spavati u to vrijeme.

Ponekad je razlog jednostavno i manjak stimulacije. "Ako se tijekom dana osjećate umorno, primijetit ćete da umor nestaje kada se uključite u neku aktivnost, primjerice kada provjeravate mobitel ili pripremate večeru", kaže dr. Molly Atwood, direktorica kliničke edukacije u programu za medicinu ponašanja i spavanja u Johns Hopkins Medicine u Baltimoreu.

"Tijelo ima sustav kojim nadjačava pospanost različitim stimulacijama", napominje Walia. Gledanje TV-a ili filma obično je aktivnost s niskim stupnjem stimulacije, dok su, primjerice, TikTok video ili slaganje rublja puno zahtjevniji za živčani sustav.

"Ako ležite u mraku, tijelo dobiva signal da je noć, a ako film nije posebno zanimljiv ili stimulativan, pospanost lako preuzima kontrolu", dodaje Atwood.

Oni s nesanicom često kažu kako ne mogu 'isključiti mozak'. "Veći dio dana pažnju nam odvlači nešto — najčešće ekran — pa nemamo vremena za svoje misli. Ne sjedimo često sami pa tek navečer, kada se tijelo umori, dopuštamo mislima da miruju i da zaspimo. Ako ste pod stresom zbog posla ili brinete o novcu, suočavanje s vlastitim mislima može otežati uspavljivanje", kaže Walia.

Tipovi osoba koji zaspu pred TV-om

Stručnjaci za san tvrde kako jutarnji tipovi češće zaspu pred TV-om te da vaš prirodni cirkadijalni ritam utječe na to hoćete li se uspavati na kauču ili ne.

"Ako ste jutarnji tip, tijelo vas rano ujutro budi, ali navečer brzo gubi budnost. Takvi ljudi prirodno su umorniji navečer, što ih čini sklonijima pospanosti pred TV-om", komentira Atwood.

Učestalije se događa i ako gledate serije koje ste već ranije pogledali. Mnogi nakon dugog dana uključuju svoje omiljene serije. "Naš živčani sustav tada je smiren i opušten, za razliku od akcijskih ili horor filmova. Ne morate se truditi pratiti radnju pa tijelo lakše utonete u san", dodaje Atwood.

Nedostatak sna dodatno olakšava uspavljivanje pred TV-om. "Velik dio populacije pati od manjka sna", objašnjava Walia. Većina ljudi ne spava preporučenih sedam do devet sati po noći. Zbog napornih dana, obiteljskih obaveza i stresnog posla, možda ni ne primijetite umor dok ne uključite TV.

Čak i oni koji spavaju preporučenih sedam do devet sati možda nemaju kvalitetan san, što također može uzrokovati pospanost pred TV-om. "Mnogi ljudi imaju neprepoznate ili nedovoljno tretirane poremećaje spavanja koji narušavaju kvalitetu sna", kaže Walia i ističe primjer apneje u snu.

Što je znak za uzbunu?

Ako povremeno zaspite tijekom filma, to nije razlog za zabrinutost, ali ako se to događa često, vrijedi obratiti pažnju. "Ako sjedite uspravno, svjetla su upaljena, film je zanimljiv, a ipak ne možete ostati budni, možda je vrijeme da preispitate koliko zapravo spavate", savjetuje Atwood. Ako mislite da spavate dovoljno, a i dalje se uspavate pred TV-om, možete se posavjetovati sa stručnjakom za san koji će provjeriti postoje li zdravstveni problemi koji narušavaju san.

"Ako obično možete ostati budni dok gledate TV ili film, to je dobar znak da niste umorni i da vaš san nije poremećen", poručuje Walia. No, neki poremećaji spavanja mogu spriječiti ljude da zaspu ili odrijemaju, ali općenito, dovoljan i kvalitetan san znak je dobrog zdravlja.

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'