Tinder idila pretvorila se u noćnu moru: 'Poslala mi je njegove šokantne poruke'

Jedna je žena na društvenim mrežama podijelila nevjerojatnu priču o tome kako je nesvjesno započela vezu s ovisnikom o metamfetaminu kojeg je upoznala na Tinderu, a sve je kulminiralo sudskim procesom nakon što joj je ukrao prijenosno računalo.

Alisha je na Instagramu ispričala kako se preselila na australsku obalu Sunshine Coast i samo dva dana kasnije upoznala muškarca. Iako je nije impresionirao na prvu, odlučila mu je pružiti priliku. Prema njezinim riječima, "na papiru" se činio vrlo dragim, a rekao joj je da je "između poslova", što je ona protumačila kao eufemizam za nezaposlenost.

Prvi znakovi za uzbunu

Nakon otprilike mjesec dana veze, Alisha je napravila, kako sama kaže, veliku pogrešku. Ostavila ga je samog u svojem stanu, s ključevima automobila, i otišla na posao. Kao radnica koja radi u udaljenim rudnicima, trebala je biti odsutna tjedan dana, no ubrzo su se počeli javljati prvi alarmi za uzbunu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Njegov profil na Facebooku počeo je izgledati sumnjivo", rekla je Alisha. "Privukao je pažnju jedne problematične žene zbog koje mi je instinkt govorio da nešto nije u redu". Primijetila je da si njih dvoje neprestano lajkaju objave, a nedugo zatim primila je i zahtjev za porukom od te iste žene.

Šokantne poruke razotkrile su dvostruki život

"Na kraju mi je poslala cjelokupnu prepisku njihovih razgovora", objasnila je Alisha. Iz poruka je saznala da je njezin novi dečko iskoristio njezin automobil kako bi pokupio svoju drugu djevojku i odveo je u njezin stan na, kako je opisano, "konzumiranje droge" i druge "izvanškolske aktivnosti".

Shrvana otkrićem, Alisha je ranije napustila posao, organizirala let kući i odmah otišla do njegovog novog radnog mjesta kako bi vratila svoj automobil. Kad se vratila u stan, počela je pakirati njegove stvari kako bi ga izbacila.

Suočavanje s prevarom i krađom

"Tada sam u njegovom ruksaku pronašla punu torbu mog nakita", objasnila je. "Očito ga je planirao ukrasti, jer mu prevara nije bila dovoljna". Bijesna, izbacila je sve njegove stvari ispred zgrade, fotografirala ih i poslala mu sliku uz poruku da dođe po njegovo smeće.

Šokirani muškarac ju je upitao zašto mu to radi, no njoj je bilo dosta njegovih poruka pa ga je blokirala. "Ovdje je priča trebala završiti", rekla je Alisha, no uslijedio je novi preokret.

Oprost koji je vodio u još veće probleme

Odlučila ga je odblokirati kako bi mu dala priliku da se objasni. Tada joj je ispričao da je on "izgubljena duša" koja se pokušava očistiti i riješiti ovisnosti o metamfetaminu. Alisha mu je oprostila, a on ju je čak uvjerio da se presele u skuplji stan, čiju najamninu kasnije nije plaćao.

Objasnila je kako su joj tijekom selidbe nestali poklon bonovi za trgovinu u vrijednosti od oko 60 eura, kao i prijenosno računalo vrijedno gotovo 1250 eura. "Mjesecima je poricao da ima bilo kakve veze s tim", kazala je.

Pravna bitka i konačna presuda

Koristeći serijske brojeve s bonova, uspjela ih je pronaći i otkrila je da ih je iskoristio brat njezinog dečka. Također je saznala da je njezino računalo prodano u zalagaonici za samo 90-ak eura. Nakon toga, odlučila ga je tužiti, kako prenosi Daily Mail.

"I da, plakao je na sudu kao malo dijete, moleći me da povučem tužbu", rekla je. Na kraju je otkrila da je muškarac već bio osuđen osam godina ranije zbog krađe imovine druge partnerice.

Njezina priča izazvala je val suosjećanja na društvenim mrežama, a mnogi su podijelili vlastite horor priče s online spojeva.

"Zvuči identično onome što se dogodilo članu moje obitelji, samo što je on prepisao njezin potpuno novi auto na svoje ime i zatim ga pokušao prodati", napisao je jedan komentator. Drugi je dodao: "Izlasci na Sunshine Coastu su potpuni kaos".

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Kalogjera o osobnoj borbi i radu u udruzi: 'Krpamo rupe u sustavu, a novac ne pada s neba'