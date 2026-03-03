FREEMAIL
AKCIJA U ISTRI /

Dileri usred noći uhićeni: Policija i USKOK razbili zločinačko udruženje

Dileri usred noći uhićeni: Policija i USKOK razbili zločinačko udruženje
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL/Ilustracija

Policija je u ponedjeljak navečer uhitila više osoba te je u tijeku provođenje hitnih dokaznih radnji

3.3.2026.
8:37
Erik Sečić
Luka Stanzl/PIXSELL/Ilustracija
Policijski službenici Odjela kriminaliteta droga Policijske uprave istarske, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćeno više osoba zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga u sastavu zločinačkog udruženja, javlja u utorak ujutro istarska policija. 

Policija je u ponedjeljak navečer uhitila više osoba te je u tijeku provođenje hitnih dokaznih radnji.

Uskoro više... 

