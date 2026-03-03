Dileri usred noći uhićeni: Policija i USKOK razbili zločinačko udruženje

Policijski službenici Odjela kriminaliteta droga Policijske uprave istarske, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćeno više osoba zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga u sastavu zločinačkog udruženja, javlja u utorak ujutro istarska policija.

Policija je u ponedjeljak navečer uhitila više osoba te je u tijeku provođenje hitnih dokaznih radnji.

Uskoro više...