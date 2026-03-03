Diddyju smanjena kazna: Pustit će ga mjesec i pol dana ranije iz zatvora
Osuđen je po dvije točke optužnice za prijevoz radi prostitucije, dok su ga oslobodili optužbi za reketarenje i trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja
Američki reper, producent i poduzetnik,Sean “Diddy” Combs bit će pušten na slobodu ranije nego što se očekivalo, dok istodobno vodi pravnu bitku za poništenje svoje četverogodišnje zatvorske kazne, piše The Sun.
Hip-hop mogul, koji služi kaznu zbog kaznenih djela povezanih s prostitucijom, izaći će iz zatvora mjesec i pol dana prije prethodno određenog datuma 4. lipnja 2028. godine.
Prema evidenciji Federalnog ureda za zatvore do koje je došao Page Six, novi datum njegova puštanja na slobodu je 25. travnja 2028.
Diddy trenutačno služi kaznu od 50 mjeseci u Saveznoj kaznionici Fort Dix Federal Correctional Institution u New Jerseyju.
Ranije puštanje odobreno mu je nakon što je u studenome primljen u program rehabilitacije ovisnika o drogama.
Posao u zatvorskoj praonici
Podsjetimo, savezni tužitelji u New Yorku optužili su Combsa da je koristio svoj novac i moć kako bi prisilio žene na neželjene seksualne odnose. Tijekom suđenja svjedočile su bivše djevojke, Cassie Venture (39) i žena identificirana kao „Jane Doe“. Porota je Combsa proglasila nevinim po točkama za zavjeru i trgovinu ljudima, ali osuđen je po dvije točke za organiziranje prijevoza radi sudjelovanja u prostituciji prema Mannovom zakonu.
Zatvoren je u rujnu 2024. godine.
Uoči izricanja presude, Combs je u pismu isprike na četiri stranice otvoreno progovorio o svom padu.
„Doslovno sam izgubio razum. Žao mi je zbog toga i uvijek će mi biti... Izgubio sam svoj put. Moj pad bio je ukorijenjen u sebičnosti. Zatvor će vas promijeniti ili uništiti – ja biram živjeti.“ napisao je između ostalog
Svoj 56. rođendan proslavio je iza rešetaka uz večeru s pizzom, a prema izvorima dobio je i zatvorski posao u praonici rublja.
