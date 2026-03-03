Diddyju smanjena kazna: Pustit će ga mjesec i pol dana ranije iz zatvora

Američki reper, producent i poduzetnik,Sean “Diddy” Combs bit će pušten na slobodu ranije nego što se očekivalo, dok istodobno vodi pravnu bitku za poništenje svoje četverogodišnje zatvorske kazne, piše The Sun.

Hip-hop mogul, koji služi kaznu zbog kaznenih djela povezanih s prostitucijom, izaći će iz zatvora mjesec i pol dana prije prethodno određenog datuma 4. lipnja 2028. godine.

Foto: Profimedia

Prema evidenciji Federalnog ureda za zatvore do koje je došao Page Six, novi datum njegova puštanja na slobodu je 25. travnja 2028.

Diddy trenutačno služi kaznu od 50 mjeseci u Saveznoj kaznionici Fort Dix Federal Correctional Institution u New Jerseyju.

Ranije puštanje odobreno mu je nakon što je u studenome primljen u program rehabilitacije ovisnika o drogama.

Posao u zatvorskoj praonici

Podsjetimo, savezni tužitelji u New Yorku optužili su Combsa da je koristio svoj novac i moć kako bi prisilio žene na neželjene seksualne odnose. Tijekom suđenja svjedočile su bivše djevojke, Cassie Venture (39) i žena identificirana kao „Jane Doe“. Porota je Combsa proglasila nevinim po točkama za zavjeru i trgovinu ljudima, ali osuđen je po dvije točke za organiziranje prijevoza radi sudjelovanja u prostituciji prema Mannovom zakonu.

Zatvoren je u rujnu 2024. godine.

Uoči izricanja presude, Combs je u pismu isprike na četiri stranice otvoreno progovorio o svom padu.

„Doslovno sam izgubio razum. Žao mi je zbog toga i uvijek će mi biti... Izgubio sam svoj put. Moj pad bio je ukorijenjen u sebičnosti. Zatvor će vas promijeniti ili uništiti – ja biram živjeti.“ napisao je između ostalog

Svoj 56. rođendan proslavio je iza rešetaka uz večeru s pizzom, a prema izvorima dobio je i zatvorski posao u praonici rublja.

