FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'IZGUBIO SAM RAZUM' /

Diddyju smanjena kazna: Pustit će ga mjesec i pol dana ranije iz zatvora

Diddyju smanjena kazna: Pustit će ga mjesec i pol dana ranije iz zatvora
×
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Osuđen je po dvije točke optužnice za prijevoz radi prostitucije, dok su ga oslobodili optužbi za reketarenje i trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja

3.3.2026.
8:30
Hot.hr
BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američki reper, producent i poduzetnik,Sean “Diddy” Combs bit će pušten na slobodu ranije nego što se očekivalo, dok istodobno vodi pravnu bitku za poništenje svoje četverogodišnje zatvorske kazne, piše The Sun.

Hip-hop mogul, koji služi kaznu zbog kaznenih djela povezanih s prostitucijom, izaći će iz zatvora mjesec i pol dana prije prethodno određenog datuma 4. lipnja 2028. godine.

Diddyju smanjena kazna: Pustit će ga mjesec i pol dana ranije iz zatvora
Foto: Profimedia

Prema evidenciji Federalnog ureda za zatvore do koje je došao Page Six, novi datum njegova puštanja na slobodu je 25. travnja 2028.

Diddy trenutačno služi kaznu od 50 mjeseci u Saveznoj kaznionici Fort Dix Federal Correctional Institution u New Jerseyju. 

Ranije puštanje odobreno mu je nakon što je u studenome primljen u program rehabilitacije ovisnika o drogama.

Posao u zatvorskoj praonici

Podsjetimo, savezni tužitelji u New Yorku optužili su Combsa da je koristio svoj novac i moć kako bi prisilio žene na neželjene seksualne odnose. Tijekom suđenja svjedočile su bivše djevojke, Cassie Venture (39) i žena identificirana kao „Jane Doe“. Porota je Combsa proglasila nevinim po točkama za zavjeru i trgovinu ljudima, ali osuđen je po dvije točke za organiziranje prijevoza radi sudjelovanja u prostituciji prema Mannovom zakonu.

Zatvoren je u rujnu 2024. godine. 

Uoči izricanja presude, Combs je u pismu isprike na četiri stranice otvoreno progovorio o svom padu.

„Doslovno sam izgubio razum. Žao mi je zbog toga i uvijek će mi biti... Izgubio sam svoj put. Moj pad bio je ukorijenjen u sebičnosti. Zatvor će vas promijeniti ili uništiti – ja biram živjeti.“ napisao je između ostalog

Svoj 56. rođendan proslavio je iza rešetaka uz večeru s pizzom, a prema izvorima dobio je i zatvorski posao u praonici rublja.

POGLEDAJTE VIDEO: Pad P.Diddya: Silovao, tukao, zlostavljao i drogirao. Sada ide u zatvor

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx