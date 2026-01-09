FREEMAIL
OGLASILI SU SE /

Novi problemi za Diddyja? Zaposlenici ne dobivaju honorare, a i obitelj ima ograničena sredstva?
Foto: Profimedia

Combsove financije trenutačno su pod pojačanim nadzorom poslovne upravljačke tvrtke Tri Star Sports & Entertainment Group

9.1.2026.
12:12
Hot.hr
Profimedia
Dok se glazbenik Sean “Diddy” Combs (54) nalazi iza rešetaka u saveznoj državi New Jersey, njegovo poslovno carstvo potresaju novi problemi. Pojedini zaposlenici i vanjski suradnici tvrde da nisu dobili isplatu za obavljeni posao, što je potaknulo nagađanja o financijskom stanju slavnog glazbenog mogula.

Foto: Profimedia

Prema navodima portala TMZ, Combsove financije trenutačno su pod pojačanim nadzorom poslovne upravljačke tvrtke Tri Star Sports & Entertainment Group. Isti izvor tvrdi da nekoliko osoba uključenih u njegove civilne sudske sporove još uvijek čeka honorare, a barem je jedna osoba zbog toga napustila angažman. Navodno se stroga kontrola troškova ne odnosi samo na poslovne partnere, već i na članove Combsove obitelji, koji za veće izdatke moraju prolaziti proceduru odobravanja i dostavljati račune.

U jednom slučaju, koji je izazvao posebnu pozornost, račun za obiteljsku večeru u New Yorku, organiziranu uoči izricanja presude, u početku nije bio odobren. Tek naknadno trošak je refundiran osobi koja je večeru platila, što je dodatno potaknulo spekulacije o ograničenjima u raspolaganju novcem.

Foto: Profimedia

Combsova glasnogovornica Juda Engelmayer odlučno demantira sve optužbe o financijskom kaosu. Tvrdi da je Combs i dalje u potpunosti zadužen za upravljanje svojim osobnim i poslovnim financijama te da se isplate provode isključivo prema standardnim računovodstvenim pravilima. “Svi suradnici dobivaju naknadu nakon što je posao završen i verificiran, uz redovitu provjeru”, poručila je Engelmayer. 

