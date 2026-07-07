Muškarce na aplikacijama za upoznavanje najviše privlači ovih šest ženskih osobina

Svijet online upoznavanja mnogima predstavlja izazov. Korisnici aplikacija često bezuspješno pretražuju profile u potrazi za osobom koja im odgovara. Iako je privlačnost prije svega stvar osobnog ukusa, analiza jedne od najpopularnijih aplikacija za upoznavanje pokazala je koje fizičke karakteristike kod žena najčešće privlače pažnju muškaraca.

Važno je pritom naglasiti da rezultati ne predstavljaju univerzalna pravila niti određuju nečiju privlačnost. Riječ je o statističkim obrascima temeljenima na ponašanju korisnika aplikacije Badoo, koji pružaju uvid u trenutačne trendove na toj platformi, piše LADbible.

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Karakteristike koje privlače najviše pažnje

Analizom aktivnosti korisnika stručnjaci iz Badooa izdvojili su šest fizičkih obilježja koja su se najčešće povezivala s većim brojem poruka i interesa muškaraca.

1. Osmijeh

Dobra profilna fotografija jedan je od najvažnijih elemenata svakog profila, a osmijeh pritom ima posebno važnu ulogu. Osim što ostavlja dojam pristupačnosti i vedrine, istraživanje Match Groupa pokazalo je da korisnici veliku pozornost pridaju upravo izgledu zubi.

Čak 60 posto muškaraca i 71 posto žena izjavilo je da im je lijep osmijeh važan pri odabiru potencijalnog partnera. Stručnjaci smatraju da se to dijelom može objasniti činjenicom da zdravi zubi podsvjesno upućuju na dobro zdravstveno stanje.

2. Uredni nokti

Naizgled nevažan detalj također može ostaviti snažan prvi dojam. Uredni nokti često se povezuju s brigom o osobnoj higijeni i njegovanosti, dok neuredni nokti kod dijela ljudi mogu izazvati suprotan dojam.

3. Boja kose

Iako se često smatra da plavuše privlače najviše pozornosti, podaci Badooa upućuju na drukčiji zaključak. Prema analizi aplikacije, oko 40 posto svih poruka bilo je upućeno ženama sa smeđom kosom, dok su plavuše primile oko 15 posto. Ipak, taj podatak treba promatrati s oprezom jer na rezultate može utjecati i zastupljenost pojedine boje kose među korisnicama.

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4. Visina

Visina je jedna od tema koja se često spominje na aplikacijama za upoznavanje. Prema podacima Badooa, gotovo polovica muškaraca prednost daje ženama visokima između 160 i 168 centimetara.

5. Boja očiju

Ni plave oči, koje se često smatraju najpoželjnijima, prema ovoj analizi nisu zauzele prvo mjesto. Najviše poruka primile su žene sa smeđim očima.

6. Tip tijela

Najviše interesa izazvale su žene koje su svoj izgled opisale kao "prosječan" tip tijela. Budući da je riječ o vrlo širokoj kategoriji koja obuhvaća različite tjelesne građe, taj podatak također treba promatrati kao statistički trend, a ne kao pravilo.

Više od fizičkog izgleda

Iako podaci aplikacija za upoznavanje mogu otkriti zanimljive obrasce ponašanja korisnika, stručnjaci upozoravaju da je privlačnost znatno složenija od fizičkog izgleda.

Psihološka istraživanja pokazuju da ljudi dugoročno češće biraju partnere sa sličnim vrijednostima, interesima i životnim pogledima. Osobine poput samopouzdanja, ljubaznosti, empatije i smisla za humor često imaju veći utjecaj na razvoj kvalitetnog odnosa od bilo koje fizičke karakteristike.

Privlačnost ima i biološku podlogu. Kada upoznate osobu koja vam se sviđa, u mozgu se pojačano oslobađaju dopamin, serotonin i oksitocin, neurotransmiteri povezani s osjećajem zadovoljstva, privrženosti i emocionalne bliskosti. Istodobno, stručnjaci upozoravaju da društvene mreže i aplikacije za upoznavanje mogu stvarati nerealne standarde ljepote i povećavati pritisak da se ispune određeni estetski ideali.

Zbog toga rezultate ovakvih analiza treba promatrati kao zanimljiv uvid u ponašanje korisnika jedne platforme, a ne kao mjerilo privlačnosti. Dugoročni odnosi ipak se u najvećoj mjeri temelje na međusobnoj kompatibilnosti, osobnosti i kvaliteti komunikacije, dok fizički izgled najčešće ima važnu ulogu tek pri prvom dojmu.

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