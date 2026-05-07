Stručnjaci za veze razbijaju mit: Može li prijateljstvo između muškarca i žene biti platonsko?

Pitanje o mogućnosti postojanja isključivo platonskog prijateljstva između muškarca i žene predmet je dugogodišnjih rasprava. Dok popularna kultura često nudi pojednostavljen i ciničan odgovor, psihološka istraživanja otkrivaju znatno složeniju sliku. Iako su takva prijateljstva moguća, suočavaju se s jedinstvenim izazovima koji testiraju granice, povjerenje i društvene norme.

Ključna razlika, koju znanstvene studije potvrđuju, leži u različitoj percepciji samog prijateljstva. Istraživanja konzistentno pokazuju da su muškarci skloniji osjećati fizičku privlačnost prema svojim prijateljicama te je navode kao važan motiv za iniciranje odnosa.

Različite motivacije spolova

Jedna studija je utvrdila da muškarci nerijetko precjenjuju romantični interes svojih prijateljica, vjerujući da je privlačnost obostrana. S druge strane, žene češće ulaze u takve odnose tražeći emocionalnu podršku i druženje, pritom podcjenjujući romantični potencijal.

Istraživači su čak definirali četiri osnovna tipa muško-ženskih prijateljstava, od strogo platonskih do onih u kojima obje strane priželjkuju romansu, što ukazuje na složenost takve dinamike. Evolucijska psihologija nudi jedno od objašnjenja: muškarci su kroz povijest bili biološki motivirani traženjem prilika za reproduktivno povezivanje, dok su žene tražile zaštitu i resurse.

Izazovi odnosa

Jedan od najvećih izazova s kojima se suočavaju muško-ženska prijateljstva jest percepcija okoline. Društvo često, pod utjecajem medijskih prikaza, pretpostavlja postojanje romantičnog interesa, što stvara pritisak na prijatelje da definiraju prirodu svojeg odnosa. Taj se pritisak prenosi i na romantične veze, gdje ljubomora partnera postaje čest problem.

Iako se prigovori partnera ponekad odbacuju kao nerazumni, oni mogu proizlaziti iz legitimnog osjećaja da se emocionalna energija i intimnost usmjeravaju izvan partnerske veze. Stručnjaci upozoravaju na rizik od "emocionalnog preusmjeravanja", stanja u kojem osoba ključne emocionalne potrebe zadovoljava s prijateljem, što u partnerskom odnosu može izazvati osjećaj izdaje. Strah od nevjere nije posve neutemeljen; podaci ukazuju na to da se više od 80 posto prevara događa s osobama iz bliskog okruženja.

Prednosti muško-ženskih prijateljstava

Unatoč svim preprekama, prijateljstva između muškaraca i žena nude i brojne prednosti. Za muškarce, prijateljice često predstavljaju siguran prostor za emocionalnu otvorenost i ranjivost, što je u isključivo muškim prijateljstvima ponekad teže ostvarivo. U takvim odnosima muškarci su manje kompetitivni i osjećaju veću emocionalnu bliskost.

Ova prijateljstva pružaju jedinstven uvid u perspektivu suprotnog spola, što može obogatiti i vlastite romantične odnose. Osim toga, donose i profesionalne prednosti; istraživanja pokazuju da mješoviti društveni krugovi potiču kreativnost i otvaraju bolje poslovne prilike. U konačnici, takvi odnosi smanjuju pritisak na romantičnog partnera da bude jedini izvor podrške i razumijevanja.

Prema Psychology Today, odgovor na pitanje mogu li muškarci i žene biti samo prijatelji jest potvrdan, ali uz važne ograde. Takav odnos zahtijeva zrelost, iskrenu komunikaciju i jasno postavljene granice. Ključ uspjeha leži u međusobnom poštovanju, transparentnosti prema romantičnim partnerima i svjesnom naporu da se prijateljska veza sačuva od potencijalnih izazova.

