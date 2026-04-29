Mislili smo da je to samo mit, ali muškarci su zaista lošiji u ovom zadatku

Situacije u kojima partner ode u trgovinu po sve sastojke za sendviče, ali se vrati bez kruha, ili impulzivno kupi najskuplji komad mesa bez provjere kućnog budžeta, česta su pojava u mnogim kućanstvima. Znanstvenici sada imaju i konkretno objašnjenje zašto su muškarci često manje učinkoviti kada samostalno idu u nabavu namirnica. Iako zvuči kao stereotip, novo istraživanje pokazuje da u tome ima istine.

Nedavni rad Nacionalnog ureda za ekonomska istraživanja (NBER), koji je prvotno analizirao kako je rad od kuće utjecao na kupovne navike, otkrio je jedan vrlo zanimljiv detalj. Iako nije iznenađenje da se tijekom pandemije više kupovalo online i radnim danima, podaci su pokazali da su kućanstva počela trošiti znatno više novca. Kao glavni uzrok identificiran je veći udio muškaraca u obavljanju kupovine, piše Real Simple.

Muškarci više troše

Analiza je pokazala da kućanstva troše i do 10 posto više na namirnice kada muškarci preuzmu odgovornost za nabavu. Taj porast troškova nije rezultat kupovine većih količina, već odabira skupljih proizvoda i slabijeg korištenja popusta i akcija. Istraživači navode da je ovaj učinak bio od tri do pet puta veći u kućanstvima u kojima je muški član počeo raditi od kuće i posljedično češće odlaziti u trgovinu.

Razlog se, prema autorima studije, krije u nekoliko faktora. Muškarci u prosjeku imaju manje iskustva u kupovini namirnica, što ih čini manje upoznatima s uobičajenim cijenama i promotivnim ponudama. Uz to, čini se da su općenito manje osjetljivi na cijene, a kupovinu doživljavaju kao zadatak koji treba obaviti što brže i efikasnije.

Efikasnost ispred uštede

Dok žene kupovinu češće percipiraju kao iskustvo, obraćajući pažnju na detalje, kvalitetu i cijenu, muškarci su usredotočeni na funkcionalnost. Njihov je pristup često planski i usmjeren na konkretne potrebe, no s manje fleksibilnosti. Zbog želje da što prije završe, provode manje vremena u trgovini, što im ostavlja malo prostora za usporedbu cijena ili traženje povoljnijih alternativa.

Također, skloniji su poznatim markama, često podsvjesno vjerujući da viša cijena automatski znači i bolju kvalitetu. Ova strategija "sigurne kupnje" možda štedi vrijeme, ali dugoročno značajno opterećuje kućni budžet. Istraživanje je potvrdilo da se ovaj obrazac povećanih troškova nastavlja tijekom vremena i prisutan je kod online i kod fizičke kupovine.

Problem je dublji od polica u trgovini

Stručnjaci upozoravaju da korijeni ovog problema sežu dublje od samih kupovnih navika i zadiru u tradicionalnu podjelu uloga. Kate Mangino, autorica knjige "Equal Partners", objašnjava da se dječake odmalena ne uči vještinama upravljanja kućanstvom na isti način kao djevojčice.

"U našoj kulturi, muškarci su i dalje primarno kodirani kao 'hranitelji obitelji'. Rijetko od njih očekujemo da će voditi kućanstvo pa ih rijetko i učimo tim vještinama", ističe Mangino.

Ona razlikuje fizički rad od kognitivnog i emocionalnog. Muškarac može obaviti fizički zadatak odlaska u trgovinu, no žena je ta koja i dalje nosi većinu "mentalnog tereta" - planiranje obroka za cijeli tjedan, izrada popisa i poznavanje prehrambenih preferencija svakog člana obitelji. Kada muškarac u kupovinu krene bez tog predznanja, rezultat je često košarica puna nasumičnih, skupljih artikala.

POGLEDAJTE VIDEO: Vlasnici ne žele dizati cijene, ali troškovi rastu: Tko će ovo ljeto stvarno profitirati?