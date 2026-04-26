Tanka je linija između uzbuđenja i rizika: Stručnjakinja otkriva što može spasiti vaš brak

Rasprava o tzv. "crushu", odnosno kratkotrajnoj zaljubljenosti ili privlačnosti prema drugoj osobi, posljednjih je mjeseci sve prisutnija – ne samo u svakodnevnim razgovorima, nego i u širem javnom prostoru. Dok jedni tvrde da je riječ o neizbježnoj pa čak i zdravoj pojavi u dugotrajnim vezama, drugi upozoravaju da takve emocije mogu biti opasne i lako izmaći kontroli.

Britanska stručnjakinja za odnose Tracey Cox smatra da zaljubljenost može unijeti novu energiju u odnos, ali istodobno nosi i potencijalne zamke koje ne treba podcijeniti, piše Daily Mail.

Fantazije o drugim ljudima su dobre

Kako ističe, određena doza privlačnosti prema drugima može imati i pozitivne učinke. Prije svega, takvi osjećaji često potiču osjećaj vlastite privlačnosti i samopouzdanja. Osoba postaje svjesnija sebe, vlastite poželjnosti i sposobnosti da privuče pažnju – što se nerijetko odražava i na odnos s partnerom.

"Privlačnost prema nekome novom ili spoznaja da bi ta osoba mogla uzvraćati interes, jednostavno vas podsjeti kako izgleda uzbuđenje – i da, osim vašeg partnera, postoje i drugi ljudi kojima ste privlačni", objašnjava i u tom kontekstu, Cox navodi i iskustva iz svakodnevnog života: "Moj suprug zna da se pretvaram da je on Tom Hardy kad vodimo ljubav. To mu ne smeta: seks je bolji i to je jedino što ga zanima."

Osim toga, takva privlačnost primjerice prema slavnim osobama – može djelovati kao bezopasan ventil za fantazije. Upravo fantazije, naglašava, igraju važnu ulogu u održavanju seksualne želje u dugotrajnim vezama. Istraživanja pokazuju da velika većina ljudi mašta o drugim osobama, što može dodatno potaknuti uzbuđenje unutar postojećeg odnosa.

"Zamišljanje seksualnih odnosa s nekim s kim ga još niste imali može učiniti odnos s osobom s kojom ste spavali stotinama puta puno privlačnijim i uzbudljivijim", dodaje. Slično razmišlja i jedna od sugovornica: "S partnerom sam još od tinejdžerskih dana. Malo bezazlenog flerta pred školom s jednim zgodnim ocem u kojeg sam se zagledala, neće nikome škoditi."

Cox ističe i da umjerena doza ljubomore može djelovati poticajno na odnos. Podsjeća partnere da međusobna privlačnost nije nešto što se podrazumijeva, već nešto što treba njegovati pa upravo zato može ponovno probuditi interes i želju. Spoznaja da je partner privlačan i drugima nerijetko dodatno naglašava njegovu vrijednost u vlastitim očima.

Kada kreće po zlu?

Međutim, upravo tu započinje i problematična strana priče: "Takve vrste zaljubljenosti su toliko privlačne upravo zato što postoje u svojevrsnom svijetu mašte. Tu osobu doživljavate u njezinu najboljem izdanju – bez stresa, problema i svakodnevne rutine." Takva idealizacija, upozorava, dovodi do nepravednih usporedbi s dugogodišnjim partnerom: "Vaš mozak tu idealiziranu osobu uspoređuje s vašim vrlo ljudskim, nesavršenim partnerom – i on jednostavno nema šanse."

Dodatni rizik leži u impulzivnom ponašanju: "Ako već osjećate požudu prema nekome drugome, veća je vjerojatnost da ćete popustiti iskušenju 'samo ovaj put'. Poruka za vrijeme pijanstva ili dodir koji traje sekundu predugo – tako stvari počinju izmicati kontroli." Posebno upozorava na opasnost eskalacije: "Zaljubljenosti ne ostaju uvijek samo na tome, osobito ako s tom osobom provodite puno vremena ili niste sretni kod kuće. Ako stalno maštate o nekome koga poznajete i često viđate, povećavate šanse da te fantazije pretvorite u stvarnost."

Psihoterapeut Brett Kahr takve pojave smatra psihološkim oblicima nevjere koji često prethode stvarnim aferama.

Zaključno, Cox naglašava jednostavno pravilo: "Zaljubljenost sama po sebi nije problem. Problem je ponašanje koje slijedi. Ako niste sigurni prelazite li granicu, zapitajte se: kad bi me moj partner sada mogao vidjeti, bi li bio povrijeđen?"

