Lice i tijelo nisu dovoljni da biste bili nekome privlačni, evo što je presudno

Svake godine, odabir časopisa People za "Najseksi muškarca na svijetu" pokrene lavinu komentara i rasprava o tome što zapravo definira privlačnost.

Nedavno je ovu laskavu, ali i pomalo kontroverznu titulu za 2025. godinu ponio britanski glumac Jonathan Bailey, zvijezda popularnih serija poput "Bridgertona" i filma "Zlica". Iako je sam Bailey titulu opisao kao "potpuno apsurdnu", njegov izbor ponovno otvara vječno pitanje: što, prema znanosti, neku osobu čini privlačnom?

Ključni faktori privlačnosti

Stručnjaci se slažu da je odgovor daleko složeniji od savršenih crta lica ili isklesanog tijela, seksepil je zapravo zamršena interakcija biologije, kemije, psihologije i kulture, a njegova je suština uvelike "u oku promatrača".

Biološki korijeni i evolucijski signali

Prema evolucijskoj psihologiji, privlačnost je duboko ukorijenjena u našem nagonu za razmnožavanjem, ključnom za opstanak vrste.

Psihologinja Kelsey Latimer ističe da nas podsvjesno privlače značajke koje signaliziraju zdravlje, vitalnost i plodnost – faktori koji su kroz povijest bili presudni za odabir partnera. Ipak, važno je razlikovati klasičnu ljepotu od seksepila. Dok ljepota može biti estetski ugodna, seksepil izaziva snažniju, gotovo tjelesnu reakciju.

Jedan od najproučavanijih fizičkih faktora je simetrija lica. Znanstvenici vjeruju da lica s većim stupnjem simetrije, gdje lijeva strana odražava desnu, percipiramo kao privlačnija jer simetrija ukazuje na dobro zdravlje i genetsku otpornost. Bolesti i stres tijekom odrastanja mogu uzrokovati blage asimetrije, stoga simetrično lice podsvjesno doživljavamo kao znak "dobrih gena".

Moć mirisa i glasa

Osim onoga što vidimo, na privlačnost snažno utječu i drugi, suptilniji podražaji. Miris igra ključnu ulogu. Naše tijelo prirodno proizvodi kemikalije poznate kao feromoni, koji, iako nemaju svjestan miris, mogu slati podsvjesne signale privlačnosti i utjecati na seksualnu želju. Neki znanstvenici smatraju da nam feromoni pomažu u odabiru genetski kompatibilnog partnera, obogaćujući tako DNK raznolikost.

Glas je još jedan moćan alat privlačnosti. Istraživanja su pokazala da se dublji muški glasovi često povezuju s dominacijom, snagom i muževnošću, zbog čega ih mnogi smatraju privlačnijima. Visina, ton i intonacija glasa mogu otkriti zavodljivu stranu ličnosti i značajno utjecati na to kako nas drugi percipiraju.

Osobnost kao ključni faktor

Ipak, stručnjaci su jednoglasni: fizički atributi tek su početna točka. Osobnost i karakter osobe presudno utječu na to hoćemo li je doživjeti privlačnom.

"Jeste li ikada upoznali nekoga tko vam se isprva činio prosječnim, da biste nakon razgovora odjednom primijetili njegov predivan osmijeh ili lijepe oči? To nije slučajnost. Osobnost apsolutno može promijeniti početni osjećaj privlačnosti, bilo pozitivno ili negativno", objašnjava psihologinja Latimer.

Osobine koje se najčešće povezuju sa seksepilom su samopouzdanje, karizma, ljubaznost, empatija i socijalna inteligencija. Samouvjeren, ali topao i otvoren govor tijela može biti iznimno privlačan. Zanimljivo je da se altruizam, odnosno nesebično činjenje dobrih djela, pokazao kao izrazito privlačna osobina, osobito kada je riječ o odabiru partnera za dugoročne veze.

Na kraju, veliku ulogu igraju i sličnost te blizina. Češće nas privlače ljudi sa sličnim interesima, vrijednostima i stavovima jer to stvara osjećaj povezanosti i povjerenja. Istovremeno, što smo češće izloženi nekoj osobi, veće su šanse da će nam se svidjeti, piše HuffPost.

