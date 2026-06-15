Bivši Rakitićev suigrač osuđen na osam i pol godina zatvora zbog seksualnog napada

Rafael Mir Vicente (28), poznatiji kao Rafa Mir, osuđen je na osam i pol godina zatvora zbog seksualnog napada, objavili su šppanjolski mediji nakon što je Pokrajinski sud u Valenciji izrekao presudu.

Kazna je određena za djela koja predstavljaju seksualni napad, a koja su se dogodila 1. rujna 2024. u kući smještenoj u urbanizaciji Torre en Conill, u Béteri.

Sudska presuda, na koju se još uvijek može uložiti žalba, propisuje da napadač mora odslužiti sedam godina zatvora za seksualni napad i dodatnih 18 mjeseci za nanošenje ozljede. Nadalje, zabranjeno mu je približavanje žrtvi na manje od 500 metara tijekom deset godina te mu je naloženo da joj isplati 14.000 eura odštete za tjelesnu štetu i 50.000 eura za emocionalnu bol.

"Ni u jednom trenutku nisam pomislio da me mogu prijaviti jer je sve što se dogodilo bilo uz pristanak. Sljedećeg dana me nazvala Civilna garda i mislio sam da je to zbog Pablovog udarca. Iznenadio sam se kad su mi rekli da se moram pojaviti s odvjetnikom. Kad smo stigli, rekli su mi da sam uhićen zbog seksualnog napada. Problijedio sam kao plahta i odveden sam na sud", izjavio je Rafa Mir pred sucem 28. svibnja.

Tijekom suđenja, žrtva je svjedočila kako joj je optuženik bio vrlo blizak te je izrazila želju da napusti mjesto. U istom postupku, sud je također osudio nogometaša Pabla Jaru na dvije godine zatvora zbog seksualnog napada i dodatnih šest mjeseci za kazneno djelo protiv moralnog integriteta povezano s drugom žrtvom. Također mu je zabranjeno približavanje žrtvi pet godina te mora platiti 280 eura odštete za ozljede i 6000 eura za moralnu štetu.

Na kraju, Sud je pristao uputiti postupak na istragu mogućeg kaznenog djela lažnog svjedočenja povezanog s radnjama agenata lokalne policije Bétera koji su u početku intervenirali u slučaju.

Mir je dvije sezone igrao s našim Rakitićem u Sevilli, prije no što je Ivan otišao u Al-Shabab, a trenutačno je na posudbi u Elcheu.