Budimir zaludio Španjolce: Evo kakvu su mu sada čast ukazali

Hrvatski nogometni reprezentativac Ante Budimir, koji nastupa za Osasunu, jedan je od petnaest nominiranih napadača u izboru za najbolju momčad španjolskog prvenstva, izvijestili su u utorak organizatori La Liga i sponzor EA Sports.

Navijači mogu glasati preko internetske stranice EA Sportsa slažući najboljih 11 igrača španjolske lige, odabirući vratara, braniče, vezne igrače i napadače u formaciji po svom izboru.

Osim 34-godišnjeg Budimira među ponuđenim napadačima su Julian Alvarez (Atletico), Antony (Betis), Borja Iglesias (Celta), Ferran Torres (Barcelona), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Lamine Yamal (Barcelona), Kylian Mbappe (Real Madrid), Alberto Moleiro (Villarreal), Vedat Muriqui (Mallorca), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Raphinha (Barcelona), Giuliano Simeone (Atletico), Victor Munoz (Osasuna) i Vinicius Junior (Real Madrid).

Do kraja španjolskog prvenstva ostalo je pet kola, a vodeća Barcelona bježi 11 bodova drugoplasiranom Real Madridu.

Mbappe je vodeći strijelac s 24 zabijena gola, a slijede Muriqi s 21 te Budimir i Yamal sa po 16 golova.

