FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NA KOLJENIMA /

Europski velikan na rubu ispadanja u drugu ligu

Europski velikan na rubu ispadanja u drugu ligu
×
Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Posljednju od sedam osvojenih europskih liga osvojili su 2022./23.

27.4.2026.
14:57
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Španjolska Sevilla jedan je od najuspješnijih klubova 21. stoljeća, no posljednjih godina daleko je od igre koja joj je donijela simpatije diljem svijeta.

"Specijalisti za Europsku ligu" prošle su sezone završili na 17. mjestu, s bodom više od 18. Leganesa i pozicije koja vodi u Segundu (drugu španjolsku ligu). Tada se sedmerostruki osvajač Europske lige spasio nekoliko kola prije kraja, pa si je mogao priuštiti poraze u posljednja dva kola sezone.

Slična nedaća zadesila je Sevillu i ove sezone. Bivši klub Hajdukova sportskog direktora Ivana Rakitića u 33. kolu ima 34 boda, jedan manje od 17. mjesta i zone sigurnosti. Situaciju dodatno otežava činjenica da je ostalo još samo pet kola do kraja, a Sevilla ima znatno teži raspored od konkurencije.

Sevilla je posljednji put igrala u Segundi u sezoni 2000./01., a od tada je nanizala 25 sezona u La Ligi. U tom razdoblju osvojila je sedam Europskih liga, dva španjolska kupa te po jedan španjolski i europski superkup.

      Standings provided by Sofascore

 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike