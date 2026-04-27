Europski velikan na rubu ispadanja u drugu ligu

Španjolska Sevilla jedan je od najuspješnijih klubova 21. stoljeća, no posljednjih godina daleko je od igre koja joj je donijela simpatije diljem svijeta.

"Specijalisti za Europsku ligu" prošle su sezone završili na 17. mjestu, s bodom više od 18. Leganesa i pozicije koja vodi u Segundu (drugu španjolsku ligu). Tada se sedmerostruki osvajač Europske lige spasio nekoliko kola prije kraja, pa si je mogao priuštiti poraze u posljednja dva kola sezone.

Slična nedaća zadesila je Sevillu i ove sezone. Bivši klub Hajdukova sportskog direktora Ivana Rakitića u 33. kolu ima 34 boda, jedan manje od 17. mjesta i zone sigurnosti. Situaciju dodatno otežava činjenica da je ostalo još samo pet kola do kraja, a Sevilla ima znatno teži raspored od konkurencije.

Sevilla je posljednji put igrala u Segundi u sezoni 2000./01., a od tada je nanizala 25 sezona u La Ligi. U tom razdoblju osvojila je sedam Europskih liga, dva španjolska kupa te po jedan španjolski i europski superkup.