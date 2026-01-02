Sergio Ramos vraća se na velika vrata u bivši klub: Želi postati vlasnik i igrač

Vrlo zanimljive vijesti stižu iz Španjolske. Sevilla već duže traži nove većinske vlasnike, a sada se pojavilo jedno neočekivano ime. Riječ je o bivšem nogometašu Seville Sergiju Ramosu.

Ramos i njegova investicijska grupa trenutačno su vodeći kandidat za preuzimanje kultnog kluba, piše španjolska Cadena cope. Navodno je i ponuda već poslana i trenutačno je najveća koja je stigla. Investicijska grupa vidi Ramosa kao lice i glas projekta, a čak postoji mogućnost da Ramos postane i vlasnik i igrač.

39 mu je godina i nedavno je napustio meksički Monterrey, ali još nije objesio kopačke o klin. Ramos je karijeru počeo u Sevilli prije nego je obukao dres Real Madrida. Navijačima Seville to nije leglo i često su ga dočekivali vrlo neprijateljski, ali odnosi su izglađeni kad se 2023. Ramos vratio u Andaluziju.

Sada je blizu toga da se vrati još jednom, i to u dvostrukoj ulozi vlasnika i igrača.

