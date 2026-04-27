ZAR STVARNO?

Florentino Perez iznenadio odabirom novog trenera Real Madrida

Florentino Perez iznenadio odabirom novog trenera Real Madrida
Foto: Ruben Albarran/Zuma Press/Profimedia

27.4.2026.
M.G.
Real Madrid jako je razočarao svoje navijače u ovoj sezoni, drugoj zaredom u kojoj nisu osvojili niti jedan trofej, i na ljeto se spremaju velike promjene u klubu.

Podrazumijeva se da će puno igrača otići i puno novih doći, a sada iz Španjolske stiže informacija i da će ekipu voditi novi trener.

Trenutačno na klupi sjedi Alvaro Arbeloa, koji je uskočio kao 'vatrogasno' rješenje nakon smjene Xabija Alonsa, no on nije opravdao očekivanja predsjednika Florentina Pereza i na kraju sezone odlazi s funkcije.

U kontekst preuzimanja Reala posljednjih su se mjeseci spominjali brojni slavni treneri poput Jurgena Kloppa, Didiera Deschampsa ili Mauricija Pochettina, ali čini se da niti jedan od njih neće doći na klupu jer se Perez odlučio za jednog, prilično neočekivanog, stručnjaka.

Španjolski radio COPE je objavio da je Perez u izravnom kontaktu sa sadašnjim izbornikom Argentine Lionelom Scalonijem, kojemu ugovor s 'Gaučosima' istječe nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.

Perez je navodno spreman čekati da Scaloni odradi SP s Argentinom i nakon toga namjerava finalizirati njegov dolazak na klupu 'Kraljevskog kluba'.

