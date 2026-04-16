FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NASTAVAK DOBRE FORME /

Hrvatski napadač golčinom potvrdio prolazak u polufinale Europske lige

Foto: Miguel RIOPA/AFP/Profimedia

Do kraja prvog poluvremena Freiburg je pogotkom Yuita Suzukija povećao prednost i osigurao prolazak dalje

16.4.2026.
19:47
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

U uzvratnoj utakmici četvrtfinala Europske lige između Freiburga i Celte Vigo trenutačno vodi njemačka momčad.

Freiburg je u susret ušao s prednošću 3-0 iz prve utakmice, a da to nije bila slučajnost pokazao je hrvatski napadač Igor Matanović. Ovaj 194 centimetra visoki centarfor zabio je prvi pogodak u uzvratu kada je sjajno naciljao u 33. minuti i volejem s više od 20 metara pogodio za 1-0. Taj fenomenalan pogodak pogledajte ovdje.

Do kraja prvog poluvremena Freiburg je pogotkom Yuita Suzukija povećao prednost na 0-2, da bi u 51. minuti Japanac zabio za 0-3 i potvrdio pitanje prolaska.

Utakmica je u tijeku. Uskoro opširnije...

Igor MatanovićFreiburgCelta VigoEuropska Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike