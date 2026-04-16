Hrvatski napadač golčinom potvrdio prolazak u polufinale Europske lige

U uzvratnoj utakmici četvrtfinala Europske lige između Freiburga i Celte Vigo trenutačno vodi njemačka momčad.

Freiburg je u susret ušao s prednošću 3-0 iz prve utakmice, a da to nije bila slučajnost pokazao je hrvatski napadač Igor Matanović. Ovaj 194 centimetra visoki centarfor zabio je prvi pogodak u uzvratu kada je sjajno naciljao u 33. minuti i volejem s više od 20 metara pogodio za 1-0. Taj fenomenalan pogodak pogledajte ovdje.

Do kraja prvog poluvremena Freiburg je pogotkom Yuita Suzukija povećao prednost na 0-2, da bi u 51. minuti Japanac zabio za 0-3 i potvrdio pitanje prolaska.

Utakmica je u tijeku. Uskoro opširnije...

