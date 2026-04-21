Nova studija: 'I muškarac koji djeluje pažljivo može imati određene interese'

Novac se često smatra ključnim čimbenikom koji povezuje imućne pojedince s onima koji u odnosima prvenstveno traže materijalnu korist. Takvo oportunističko ponašanje, koje se u popularnoj kulturi često pripisuje ženama, godinama je oblikovalo stereotip o tzv. "sponzorušama". No, najnovija istraživanja pokazuju da je stvarnost znatno složenija.

"Traženje financijske koristi u vezama, koje se često stereotipno pripisuje ženama, zapravo nije ograničeno samo na njih", navode autori studije iz bečkog Instituta za bihevioralne i društvene znanosti, piše New York Post.

Tip ljudi koji ulaze u veze zbog novca

Istraživači, predvođeni psihologom Lennartom Freythom, u analizi su se osvrnuli i na poznatu pop-kulturnu referencu – pjesmu "Gold Digger" – ističući kako ona sažima tri ključna elementa javne percepcije takvog ponašanja: iskorištavanje tuđeg novca, izbjegavanje partnera slabijeg imovinskog stanja i pretpostavku da je riječ isključivo o ženama.

Međutim, rezultati istraživanja ukazuju na drukčiju sliku. Pokazalo se da muškarci lijevo orijentiranih političkih stavova bilježe najvišu razinu sklonosti ulasku u veze iz financijske koristi, što istraživači opisuju kao "društvenu strategiju djelomično povezanu s psihopatskim osobinama".

"Kod oba spola takvo je ponašanje povezano s narcizmom, psihopatijom, očekivanjima ulaganja u vezu i percipiranom vrijednošću partnera", objašnjavaju autori i dodaju da je sadizam kao osobina zabilježen isključivo kod žena u toj skupini.

U istraživanju je sudjelovalo 351 ispitanika, prosječne dobi oko 30 godina, različitih seksualnih orijentacija. Cilj je bio utvrditi u kojoj mjeri ispitanici preferiraju materijalnu sigurnost u odnosu na emocionalnu bliskost.

Sudionici su procjenjivali vlastite osobine – uključujući narcizam, makijavelizam, psihopatiju i sadizam – kao i društvene i demografske čimbenike poput političkih stavova, veličine mjesta stanovanja i vlastite vrijednosti.

U upitniku su se nalazila i pitanja poput: "Biste li radije odabrali imućnog, ali vjernog partnera ili vjernog, ali financijski nestabilnog partnera?" Rezultati su pokazali da su muškarci lijevih političkih uvjerenja koji nisu heteroseksualne orijentacije, nisu najskloniji takvom obrascu ponašanja.

Žene lijevog centra koje nisu heteroseksualne orijentacije također su pokazale veću sklonost u odnosu na heteroseksualne žene, dok su žene desne političke orijentacije koje nisu heteroseksualne, imale najniže rezultate.

Znakovi osobnosti oportunističkih ljudi

"Općenito gledano, neheteroseksualne osobe i politički lijevo orijentirani ispitanici postižu više rezultate od heteroseksualaca, političkih centrista i desno orijentiranih pojedinaca", navode istraživači.

Utvrđeno je da su narcizam, psihopatija, viša procjena vlastite vrijednosti te život u gusto naseljenim sredinama povezani s većom sklonošću ovakvom ponašanju. Takve osobe češće žive u velikim gradovima i nerijetko su studenti.

I muškarci i žene koji ulaze u odnose iz koristi često se opisuju kao impulzivni narcisi koji koriste šarm i fizički izgled kako bi privukli imućne partnere.

Freyth i njegov tim upozoravaju na tzv. "performativne muškarce" – one koji se na prvi pogled predstavljaju kao iznimno empatični i progresivni, ali zapravo imaju skrivene motive.

"Takvi muškarci povećavaju svoju privlačnost tako što se predstavljaju kao suosjećajni, brižni i empatični. Tako ih žene doživljavaju kao manje rizične partnere", ističe Freyth i dodaje: "Ugodan i prilagodljiv nastup na prvi pogled može ostaviti dojam manje prijetnje u odnosu na osobu koja otvoreno propituje društvene norme."

Za kraj, upozorava: "Važno je imati na umu da čak i muškarac koji djeluje pažljivo i suosjećajno može imati interese koji nadilaze ono što se na prvi pogled vidi u odnosu prema vama kao osobi."

POGLEDAJTE VIDEO: Raste broj brakova, ali i razvoda! Župnik: 'To nadilazi moje sposobnosti'