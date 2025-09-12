Dijagnosticirani narcis razbija mitove: 'Ovo je pet stvari u koje svi pogrešno vjeruju'

Poremećaj narcisoidne osobnosti (NPD) je mentalni poremećaj koji uzrokuje povećani osjećaj vlastite važnosti, potrebu za divljenjem i nedostatak empatije prema drugima.

Jacob Skidmore - poznat na internetu kao The Nameless Narcissist (Bezimeni Narcis) - otkriva kako je zapravo živjeti s poremećajem narcisoidne osobnosti. Ovaj influencer koji živi u SAD-u objašnjava svojim pratiteljima na društvenim mrežama zašto vi vjerojatno niste narcis i što biste trebali napraviti ako mislite da je vaš partner narcis.

Pet mitova o narcisima

Skidmore je podijelio pet zabluda o NPD-u u koje kako kaže 'svi pogrešno vjeruju'

1. Narcizam je samo teška osobina ličnosti

Prva zabluda je, kako kaže, ta da je 'narcizam ili narcis samo teška osobina ličnosti'.

"Zapravo, to je dijagnosticirani mentalni poremećaj prema DSM-5 koji je povezan s vrlo lošom kvalitetom života, depresijom, anksioznošću i sklonosti suicidalnom ponašanju", rekao je u videu.

2. Narcisi vole sebe

Ovaj kreator sadržaja inzistira kako nije istina da 'narcisi vole sebe, suosjećaju sa sobom ili imaju visoko samopouzdanje'.

"Kao osoba s poremećajem narcisoidne osobnosti, mogu se osjećati grandiozno. Mogu se osjećati kao da sam bolji od svih ostalih, ali to je vrlo prolazno i moram stalno tražiti pažnju da to održim, inače upadam u jamu samomržnje," objasnio je.

"Najbolji način da to sažmem jest: mrzim sebe i grozan sam, ali barem sam bolji od svih ostalih."

3. Narcisi nisu svjesni da su narcisi

Treća zabluda koja ga osobno najviše 'nervira' jest da narcisi nisu svjesni da su narcisi.

"Prvo, ja sam dijagnosticiran, tako da ste očito u krivu", istaknuo je. "A drugo, ovo dolazi iz činjenice da je poremećaj narcisoidne osobnosti, kao i svi poremećaji ličnosti, egocentričan. To znači da način na koji mi gledamo svijet, način na koji razmišljamo i ponašamo se, mi osobno ne vidimo probleme u tome."

4. Poremećaj narcisoidne osobnosti ne može se liječiti terapijom

"Četvrta zabluda je da se poremećaj narcisoidne osobnosti ne može liječiti terapijom", rekao je Skidmore. "Evo u čemu je stvar: NPD je kronično stanje, što znači da traje cijeli život. Ipak, dokazano je mnogo puta da se ljudi s NPD-om mogu dovesti u remisiju, pod uvjetom da su spremni uložiti trud."

5. Postoje odvojeni tipovi narcisa

Peta zabluda je, kako je Skidmore priznao, 'komplicirana', jer neki ljudi vjeruju da postoje 'odvojeni tipovi narcisa'.

"Grandiozni i ranjivi narcizam su skupovi osobina ličnosti koji postoje u različitim stupnjevima kod ljudi, ali ono što su kliničari dugo pretpostavljali jest da nakon određenog nivoa grandioznosti, grandiozni i ranjivi narcizam jako koreliraju", rekao je.

"To znači da nema toliko grandioznih i ranjivih narcisa, već ljudi koji izraženije pokazuju grandiozne i ranjive osobine. Međutim, ako ste pravi narcis, imat ćete osobine oba stupnja", zaključio je.

