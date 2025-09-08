Živi po svojim pravilima i postao je hit: 'Imam 21 godinu i većina ljudi misli da sam lud'

Seth (21) živi nomadskim načinom života u maloj drvenoj kućici na stražnjem dijelu crvenog Ford Rangera, a vjerni suputnik mu je pas Stella.

S gotovo 450.000 pratitelja na društvenim mrežama, svojom avanturom inspirira mnoge da razmotre drugačiji, slobodniji način života, piše The Cool Down.

Život bez velikih troškova

"Imam 21 godinu i većina ljudi misli da sam lud što živim u kamionetu", kaže Seth u jednom od svojih popularnih videa. Ipak, njegov stil života dio je globalnog trenda digitalnih nomada, koji rade i putuju istovremeno, birajući jednostavniji i fleksibilniji život umjesto tradicionalnog.

Njegovi dani nikad nisu isti. Često počinju na neočekivanim mjestima – od parkirališta na Aljasci do udaljenih prirodnih lokacija. Dnevna rutina uključuje trening u teretani, osnovnu higijenu i šetnju sa Stellom, a obroci su jednostavni, pripremljeni na malom kuhalu, što odražava njegov minimalistički pristup životu.

Sethov kamionet primjer je pokreta malenih kuća, koji promiče život u u manjim prostorima. Ideja je živjeti jednostavno, usredotočiti se na iskustva umjesto stvari, uštedjeti novac i smanjiti utjecaj na okoliš. Velika prednost malih kuća je što vlasnici najčešće ne ovise o hipotekama, a izgradnja vlastite znatno je jeftinija nego kupnja klasične nekretnine.

No život na cesti nosi i izazove. Pronalaženje sigurnih mjesta za noćenje, praćenje različitih zakonskih propisa i suočavanje s osamljenošću samo su neki od njih. Seth se oslanja na javne prostore poput teretana i parkova, ali i na svoju online zajednicu, koja mu pruža podršku i motivaciju.

Na kraju svakog videa poručuje svojim pratiteljima: "Vidimo se sutra na cesti."

