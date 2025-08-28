Ona je prva pilotkinja na svijetu bez ruku: Odbacila proteze i napravila životni zaokret

Jessica Cox rođena je bez ruku, no to je nikada nije spriječilo da poleti. Kao prva licencirana pilotkinja na svijetu koja upravlja zrakoplovom isključivo nogama, nositeljica crnog pojasa u taekwondou i svjetski poznata motivacijska govornica, njezina životna priča snažan je podsjetnik da su najveća ograničenja često ona koja si sami postavimo.

Rođena 1983. godine u Arizoni bez medicinskog objašnjenja zašto joj se ruke nisu razvile, Jessica je od najranijeg djetinjstva učila svijet osvajati nogama. Za nju je to bio prirodan proces, piše Travel and Leisure.

"Ako nema ruku, zašto ne koristiti stopala? Naši nožni prsti i stopala imaju istu vrstu kostiju kao i naše šake i prsti", objasnila je.

Ipak, odrastanje je nosilo izazove. Kako bi se uklopila u društvene norme, punih je 11 godina nosila protetske udove. No, s njima se nikada nije osjećala povezanom. S 14 godina donijela je odluku koja joj je promijenila život – odbacila je proteze i odlučila ponosno stajati kao osoba koja je drugačija. Taj je trenutak kasnije opisala kao osjećaj "ptice puštene na slobodu".

Pobjeda nad strahom i osvajanje neba

Iako je odmalena voljela putovanja, koja joj je usadila majka Filipinka, Jessica je imala paničan strah od letenja. Svaki komercijalni let kao djetetu izazivao joj je toliku tjeskobu da je morala uzimati lijekove.

Prekretnica se dogodila u 21. godini, kada joj je ponuđen let u malom avionu. "Pomislila sam, ovo je moja prilika da pobijedim taj strah", prisjetila se.

Tijekom leta, pilot joj je ponudio da isproba kontrole. Jessica je izula cipelu, stopalom uhvatila upravljač i u tom trenutku shvatila da želi postati pilotkinja. Nakon tri godine intenzivne obuke, 10. listopada 2008. godine, stekla je pilotsku dozvolu i ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Danas leti zrakoplovom ERCO Ercoupe iz 1940-ih, jedinim modelom proizvedenim bez nožnih papučica za kormilo, što joj omogućuje da jednom nogom upravlja visinom i smjerom, a drugom kontrolira gas.

Inspiracija koja ne poznaje granice

Nositeljica je crnog pojasa četvrtog stupnja u taekwondou, certificiran je ronioc i autorica knjige "Disarm Your Limits". Kao motivacijska govornica posjetila je više od 28 zemalja, šireći svoju poruku "invaliditet ne znači nesposobnost".

Kroz svoju neprofitnu organizaciju Rightfooted Foundation International, pomaže djeci s tjelesnim razlikama i njihovim obiteljima. Trenutno vodi svoj najambiciozniji projekt u suradnji s udrugom Experimental Aircraft Association – izradu zrakoplova "The Impossible Airplane". Riječ je o prvom zrakoplovu u povijesti dizajniranom da se njime upravlja isključivo nogama, a koji će nakon izrade biti preimenovan u "I'm Possible Airplane". Cilj joj je tim zrakoplovom 2028. godine obići svijet i time poslati poruku nade i mogućnosti.

