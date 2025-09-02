Strastvena sportašica mrzi okus vode: 'Pijem pivo i kavu umjesto nje'

Lori Cheek (52) iz američkog Kentuckyja, strastvena sportašica koja je izjavila da "mrzi" okus vode te se umjesto nje hidrira kavom i pivom, otkrila je da je više puta završila u bolnici zbog svog odbijanja da pije vodu.

Ona tvrdi da joj ta prozirna tekućina ima "bljutav i neinspirativan okus" okus i da ne želi imati nikakve veze s njom. No, završila je na hitnoj dvaput nakon što je vježbala bez dovoljno unosa vode. Također je naišla na žestoke kritike na internetu zbog svog stava, ali nju nije briga i vjeruje da se ljudi "previše oslanjaju" na vodu.

"Voda je stavljena na pijedestal kao jedini način hidratacije, ali to jednostavno nije istina", izjavila je poduzetnica. "Ljudi kažu da je 'osvježavajuća', ali ja to nikad nisam doživjela. Kao da je sluzava dok mi klizi niz grlo. Ja žudim za okusom."

Kaže da mrzi vodu otkako zna za sebe, a ni njezini roditelji nisu je voljeli, pa joj nije bilo teško izbjegavati je dok je odrastala.

"Odrasla sam na Tangu, Kool-Aidu i Capri Sunsu. Nikad nisam dramila oko toga, samo bih izbjegavala piti vodu kad god sam mogla. Popijem tek toliko da izgleda kao da pijem, kad sam u društvu", objasnila je.

Cheek priznaje da je zbog nedostatka vode završila u potencijalno po život opasnim situacijama.

"Dvaput sam završila na hitnoj, oba puta nakon što sam se previše forsirala u teretani", priznala je. "Bila su to zastrašujuća iskustva i naučila su me da hidrataciju ne smijem shvaćati olako. Od tada mi je prioritet pronaći ukusne načine da ostanem hidrirana."

Lori dan započinje kavom – i tijekom dana popije još tri šalice. Zatim pije aromatiziranu vodu ili sportska pića, a nakon vožnje biciklom popije i nekoliko piva. Nakon večere, kako bi bila sigurna da joj je tijelo dobro hidrirano, pojede nekoliko zamrznutih prutića za rehidraciju kako bi unijela dodatne elektrolite, piše Daily Mail.

Lori mora trošiti otprilike 130 eura mjesečno da bi ostala hidrirana, u usporedbi s time da ne bi potrošila ništa ako bi samo pila vodu.

"Unatoč mitovima, kava se računa u hidrataciju. I pivo također, jer u sebi ima vode", rekla je. "Moja strategija ima više osobnosti od obične vode. Liječnici su često šokirani ili skeptični, ali kad vide da zdravlje shvaćam ozbiljno, obično se opuste. Možda im se ne sviđa, ali meni funkcionira."

Lori trenira šest dana u tjednu i nedavno je završila Half Ironman, triatlon na srednje dugoj stazi, koji uključuje vožnju biciklom od 92 kilometra. Unatoč uspjesima, ljudi je i dalje osuđuju zbog toga što ne voli vodu.

"Gledaju me kao da sam priznala zločin kad kažem nešto o tome da ne volim vodu. Ljudi su šokirani, neki se smiju, a drugi me gledaju kao da mi je narasla druga glava", rekla je.

"Kad je jedan poznati influencer reagirao na moj video, njegovi pratitelji počeli su komentirati na mom Instagramu, govoreći: 'To je suludo' i 'Ubit ćeš se'", ispričala je Lori. "Neki su čak krivili moje roditelje što me nisu natjerali da pijem vodu. Kao da sam objavila da se odričem kisika."

Dodala je da su ljudi iznenađujuće strastveni kad se radi o vodi. No na kraju, ne dira je mržnja.

"Odlična je tema za razgovor i naučila sam to prihvatiti kao jednu od svojih osobitosti", zaključila je.

