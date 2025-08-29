Isprobao prvu dijetu za mršavljenje iz 1865.: 'Možda je izgubio u struku, ali jetra...'

William Banting, pogrebnik koji je živio u Londonu sredinom 19. stoljeća, tvrdio je da je izgubio 24 kilograma i više od 33 centimetra u struku u jednoj godini slijedeći dijetu s malo ugljikohidrata, nakon što se trideset godina borio s viškom kilograma.

Njegova dijeta, iako s niskim udjelom ugljikohidrata, uključivala je namirnice koje bi današnji liječnici preporučili izbjegavati kod mršavljenja, poput alkohola i šlaga.

Zapanjen rezultatima, objavio je knjigu

Godine 1862., sa 64 godine, Banting je bio pretil - težio je 91 kilogram na visinu od 165 centimetara, pa je odlučio izbaciti kruh, maslac, mlijeko, šećer, pivo i krumpire, te se hraniti uglavnom životinjskim bjelančevinama, voćem i povrćem bez škroba.

Zapanjen rezultatima, svoje je taje mršavljenja objavio u knjižici pod nazivom "Pismo o debljini, upućeno javnosti", koja se smatra jednom od prvih vodiča za dijetu.

Kako bi provjerio kako Bantingova dijeta funkcionira u 21. stoljeću, fitness influencer William Tennyson odlučio ju je isprobati jedan dan.

U svom videu na YouTubeu, Tennysin dan započinje s Bantingovim tzv. "ispravnim likerom ('Corrective cordial')" koji se sastoji od litre soka od kupina, 450 grama šećera, 15 grama naribanog muškatnog oraščića, 15 grama mljevenog cimeta, sedam grama mješavine začina, sedam grama klinčića i oko pola litre rakije.

Youtuber pratio upute prve dijete

Jedna žlica tog napitka razrijedi se s čašom vode. Tennyson je rekao da napitak "ima okus po Božiću".

"Mislim da si u 19. stoljeću svako jutro kad se probudiš mogao umrijeti od 14 različitih bolesti. Dakle, želiš da ti imunološki sustav bude na 100 posto. Ne vjerujem da bi ovo piće to postiglo. Mislim da je ovo samo izlika za unos šećera i alkohola ujutro. Usudim se reći da je energetski napitak zdraviji", rekao je.

Za doručak, Tennyson priprema obrok sličan onome što je Banting opisao.

"Za doručak uzimam 110 do 140 grama govedine, ovčetine, bubrega, pečene ribe, slanine ili hladnog mesa bilo koje vrste osim svinjetine; veliku šalicu čaja (bez mlijeka i šećera), malo keksa ili oko 30 grama prepečenog kruha", piše u knjizi.

Zabrana svinjetine proizlazila je iz tadašnjeg uvjerenja da ona sadrži škrob i slatke tvari koje, po Bantingu i njegovom liječniku Williamu Harveyju, doprinose stvaranju masnog tkiva.

Tennyson je primijetio da nije čudno što je Banting uspio smršavjeti uz tako skroman doručak, koji mu se činio prilično neprivlačnim. Ovčetina mu je imala izrazito neugodan, "zemljasti" okus, usporediv s lizanjem starih drvenih vrata u štali.

No, bio je zadovoljan što je dan započeo s bjelančevinama. Istraživanja redovito pokazuju da povećani unos proteina pospješuje osjećaj sitosti i pomaže kod mršavljenja.

Velika večera i lagana šetnja

Neki ugljikohidrati poput peciva i tjestenine ne zasićuju jer su rafinirani i procesirani, što uzrokuje nagle skokove i padove šećera u krvi, a time i glad. U 19. stoljeću ono što danas zovemo ručkom, tada se zvalo večera i bio je to najveći obrok u danu, serviran u rano poslijepodne.

Prema Bantingovom dnevniku, za "večeru" bi pojeo ribu (osim lososa), meso (osim svinjetine), povrće (osim krumpira), prepečenac, voće iz pudinga, perad ili divljač, uz dvije do tri čaše klareta (vrste vina), sherryja ili adeire (vrsta vina). Losos je izbjegavao jer se smatrao premasnim.

Tennyson je pripremio obrok s bakalarom, prokulicama i prepečencem, a desert od jagoda sa šlagom protumačio je kao "voće iz pudinga". Uz sve to popio je čašu sherryja. Iznenadilo ga je koliko je alkohol bio prisutan u Bantingovoj dijeti. Bilo je, naime, dopušteno i do sedam čaša dnevno.

Komentirajući to uz čašu sherryja, našalio se da je Banting imao prioritete poput iskusnog gusara, ili je, možda, to bilo sigurnije za piti nego voda.

Nakon ručka, Tennyson je prošetao, a zatim imao "čaj" s voćem, dvopekom i čajem bez mlijeka i šećera. Bantingova dijeta bila je usmjerena na redovite obroke svaka tri do četiri sata, bez naglaska na vježbanje.

'Alkohol na stranu, dijeta je učinkovita'

Iako je unio manje kalorija nego inače, Tennyson se osjećao sito. Za večeru je pojeo piletinu i popio čašu-dvije sherryja. Lagani obrok mu je odgovarao, no alkohol ga je opet lagano omamio.

Banting je za kraj dana preporučivao čašu žestokog pića ili vina. Tennyson se odlučio za čašu gina, što ga je dodatno omamilo.

"Možda je izgubio u struku, ali jetra... On kaže da alkohol doprinosi savršenom snu. Pa, vjerojatno jer ću pasti u nesvijest", rekao je.

Alkohol na stranu, Tennyson je rekao da razumije zašto Bantingova dijeta može biti učinkovita u mršavljenju – vrlo je niskokalorična i ima malo ugljikohidrata.

"Osim alkohola, rekao bih da je zapravo diskutabilno da je ova dijeta bolja od mnogih današnjih", objasnio je. "Zato što se temelji gotovo isključivo na jednostavnim namirnicama. Bez dodataka, bez kemikalija, samo hrana kakva jest. Toga nam danas definitivno treba više. Dakle, iako postoje stvari koje danas trebamo izbjegavati, postoje i one koje bismo trebali vratiti i usvojiti."

Koristeći aplikaciju za praćenje unosa hrane, Tennyson je izračunao da je taj dan unio 1714 kalorija, 115 gramaA proteina, 31 gram masti i 68 grama ugljikohidrata. Preporučeni dnevni unos kalorija za muškarce je oko 2500 kalorija, piše Daily Mail.

Mišljenja stručnjaka

Nutricionistica iz New Yorka, Laura Cipullo, izjavila je za da je Bantingova dijeta preteča današnje keto dijete, koja se temelji na vrlo niskom unosu ugljikohidrata i njihovoj zamjeni mastima kako bi tijelo koristilo masnoće kao primarni izvor energije.

Prema Cipullo, Bantingova i keto dijeta obično se sastoje od 55 do 60 posto masti, 30 do 35 posto proteina i samo pet do deset posto ugljikohidrata. U početku dolazi do gubitka vode, a zatim tijelo prelazi na korištenje masti i proteina kao izvora energije. Savjetuje se i vježbanje radi očuvanja mišićne mase.

S druge strane, trenerica Natalya Alexeyenko smatra da su restriktivne dijete često neodržive i daju kratkoročne rezultate.

Ističe da je dugoročno učinkovitije pratiti unos kalorija i makronutrijenata prema vlastitim ciljevima, bez potpunog izbacivanja određenih namirnica. Posebno naglašava važnost ugljikohidrata za očuvanje mišića, jer njihov manjak može dovesti do gubitka mišićne mase umjesto masnoće.

Vjeruje da će budućnost prehrane biti usmjerena na individualne, fleksibilne planove prilagođene životnom stilu i zdravlju, umjesto na stroga pravila.

