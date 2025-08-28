Ima 24 godine, a s operacijama je počela s 19: Trolovi tvrde da izgleda puno starije

Abi iz Velike Britanije imala je tek 19 godina kada je odlučila otići pod nož i povećati grudi. S veličine 65AA prešla je na 65D, iako je željela još veću košaricu, piše The Sun.

Liječnik je, međutim, odbio njezin zahtjev. "Rekao je da to ne bi odgovaralo mom tijelu i da ne želi narušiti svoju reputaciju. Pristao je samo na veličinu koju imam sada i stvarno sam mu zahvalna na tome", ispričala je na TikToku.

Estetski zahvati od 19. godine

Nedugo nakon toga povećala je usne. "Imala sam tanke usne, pogotovo gornju, koja bi se uvukla kad bih se smijala. Dobila sam jedan mililitar filera i od tada ih nisam dirala. Prošlo je već pet godina, a oblik se i dalje drži", kaže.

S 23 godine odlučila je izravnati grbu na nosu nekirurškim zahvatom pomoću filera, a već godinu dana kasnije otišla je i na botoks. "Iskreno, otišla sam jer su sve moje prijateljice išle, a čula sam i da je to dobar način za prevenciju bora. Najviše mi se svidjelo što mi je puder ljepše izgledao – čelo mi je bilo glatko, bez pregiba", otkriva Abi. Učinak je trajao osam mjeseci, a danas botoksa više nema.

Kasnije je isprobala i filer za podočnjake, no priznaje da nije vidjela nikakvu razliku. Ove godine Abi je otputovala u Tursku, gdje je napravila free hand bonding zahvat kojim se kompozitni materijal nanosi direktno na zube kako bi izgledali ravnije i sjajnije. "Znala sam da će konačni rezultat biti bonding jer sam htjela potpuno ravne zube", objašnjava.

Danas, nakon niza iskustava, Abi kaže da je naučila što vrijedi, a što ne: "Neke od tih stvari više nikad neću raditi. To je dio odrastanja i učenja. Ne želim promovirati estetsku kirurgiju, već samo iskreno podijeliti što sam probala – zahvate zbog kojih sam se osjećala sigurnije, ali i one zbog kojih sam požalila."

Iako je njezina ispovijest bila iskrena, na društvenim mrežama naišla je i na kritike. "Izgledaš puno starije od 24!", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Bliže si 30."

Ostali su je podržali i dali brojne komplimente. "Izgledaš sjajno – tvoje tijelo, tvoj izbor", poručili su neki. Drugi su pohvalili njezinu iskrenost: "Hvala ti što otvoreno govoriš o zahvatima. Važno je naglasiti i sigurnost, previše mladih djevojaka završi u pogrešnim rukama i razočara se."

