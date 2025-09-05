Plaća joj je 51.000 eura, a nitko ne želi to raditi: 'Jedni uvjet je vozačka dozvola'

Jedna žena koja obavlja posao koji gotovo nitko ne želi raditi, podijelila je s obožavateljima na društvenim mrežama kako je lako doći do visoko plaćenog radnog mjesta, bez potrebe za formalnim obrazovanjem.

Iako nije bilo nikakvih specifičnih zahtjeva za školovanje ili kvalifikacije, pozicija o kojoj je riječ, visoko je plaćena, tražena, ali postoji jedan problem. Naime, žena koja dijeli svoje iskustvo na TikToku radi kao tehničarka u mrtvačnici, piše The Sun.

Posao u mrtvačnici rijetko tko želi raditi

U jednom od svojih videa, Hayleigh koja je na Tk Toku poznata kao The Mort Tech, objasnila je kako je započela karijeru u pogrebnoj industriji i što je potrebno za posao u tom sektoru.

Iako je karijeru započela u uslugama pogrebne industrije, brzo je napredovala. Ulazak u ovu branšu nije vezan uz jasne smjernice ili formalne kvalifikacije, već su ključni iskustvo i empatija.

"Vozačka dozvola je bila jedini uvjet koji sam imala", otkrila je svojoj publici. Za oko četiri do pet tjedana naučila je sve potrebne aspekte posla. Prema njezinim riječima, jedini dio koji joj je bio izazovan, bilo je nošenje lijesa zbog njezine niže visine.

"Nije bilo službene obuke, dali su mi knjižicu i zamolili me da je pročitam, ostalo sam naučila na poslu", objasnila je.

Društvene mreže koristi kako bi odgovarala na pitanja o svom jedinstvenom zanimanju. Pratitelji je često pitaju o različitim aspektima njezina posla – od obdukcije tijela do njezinih osobnih preferencija vezanih uz pogrebne usluge.

Na svom TikTok profilu također priča o tugovanju i načinima suočavanja s gubitkom. Korisnici su pokazali poštovanje prema njezinom poslu.

"Brinuli ste se o mom rođaku i stalno to ponavljam, bez vas i vašeg truda nikada ne bismo mogli reći posljednje 'zbogom'", napisao je jedan pratitelj.

"Obožavam ova videa, toliko ste zanimljivi", "Nevjerojatno je što radite, stvarno želim raditi ovaj posao", glasili su neki od komentara.

