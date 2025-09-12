Svestrani frizer Goran vrhunski kuha, a ima i brojne hobije: 'Aranžiram cvijeće i za razvod braka'

Svestrani Goran Levar (36) je po struci frizer, a za sebe kaže da se bavi sa svime što je vezano za ljepotu i umjetnost. Nakon godina provedenih u Zagrebu, vratio se u Bošnjake, u Slavoniju, gdje trenutačno živi.

Premda je prvo htio biti dizajner interijera, na kraju je odlučio upisati frizersku školu. Želja mu je pokrenuti svoj biznis i otvoriti salon. Ovaj Slavonac je na kraju uspio spojiti sve svoje strasti pa tako uređuje interijere, aranžira cvijeće, radi nokte, pravi frizure i kuha.

Kao domaćin obilnom je večerom oduševio goste i osvojio maksimalnih 40 bodova. 'Gogo svaka čast, sve je bilo baš onako kako treba, nemam nikakvih zamjerki', rekla je Sandra, a Zlatko dodao: 'Sve je bilo savršeno, Gogo hvala ti!'

Svestrani frizer nam je ispričao više o svojim brojnim hobijima i otkrio koliko je zahtjevno renoviranje doma, koje mu je bilo najgore iskustvo s kosom, ali i što nikako ne bi preporučio amaterima u kuhinji.

Brojni hobiji i zanimljiv život

"Nisam osoba koja ima neki određeni hobi, ali uživam u rolanju i vožnji biciklom. To mi odgovara jer se tada mogu opustiti i biti sam", započinje Goran.

Otkrio nam je koje je jelo prvi put pripremio te koje nikako ne bi preporučio osobama bez iskustva u kuhinji.

"Zbog različitih okolnosti, počeo sam kuhati s 20 godina, a bolonjez je bilo prvo jelo koje sam pripremio za meni dragu osobu. Nemam neko posebno jelo koje volim pripremati jer jedem gotovo sve pa tako i kuham razna jela. Ipak, izdvojio bih tjesteninu i piletinu, ali volim kad su u nekoj drugačijoj kombinaciji. Inače, više sam za slatko pa moj izbor uvijek padne na poznati ledeni vjetar – volim kombinaciju voća, nije preslatko, a i krempita jer je jednostavna, svi je vole i nema puno komplikacija u pripremi. Nemam posebnih jela koja zahtijevaju duže pripreme, no amaterima svakako ne bih preporučio pripremu sushija ili macaronsa, osim ako nisu spretni u kuhinji", dodaje.

Kako ima raznolike interese, naveo je i čime bi se bavio da nije frizer te s kakvim klijentima inače surađuje.

"Moja ljubav prema dekoriranju je uvijek bila tu – da nisam frizer, vjerojatno bih bio cvjećar jer sam kao dijete stalno bio vani, kopao po zemlji i sadio cvijeće. Nema tu nekih ograničenja – mogu raditi dekoracije za evente i za vjenčanja, ali i za razvod braka", kaže.

Još jedna velika Goranova strast je renoviranje doma, stoga nam je ispričao što trenutačno radi i koliko je taj posao zahtjevan.

"Posljednji projekt koji sam radio bilo je renoviranje kuće, točnije kuhinje. Naime, zadnja ručkica postavljena je večer prije snimanja 'Večere za 5'. Trenutačno imam planove za vikendicu, a također radim na renoviranju kupaonice za prijatelja. Moram priznati, nije previše zahtjevno jer sve već vizualiziram u glavi i onda samo krenem", objašnjava ovaj mladić.

"Kosa i nokti su neizostavan dio svake osobe pa tako i mene, puno toga otkrivaju o ljudima i njihovom izgledu. Sada imam kraće nokte, dok su najduži koje sam imao, bili broj 5-6 u salonu (što će noktarice razumjeti). Imam svoju noktaricu koja trpi moje zahtjeve, a nije joj nimalo lako – nokti moraju biti dugi, ali i dovoljno čvrsti da izdrže sve moje poslove, bilo u kući, bilo izvan nje. Nažalost, mnogi misle da s dugim noktima ništa ne radim, ali ja osobno radim sve – brinem o kosi, kuham, brusim, gletam zidove, postavljam laminat i još mnogo toga", otkriva svestrani Goran.

Reakcije okoline i planovi za budućnost

Zbog svog neobičnog stila, Goran je naišao na neprimjereno ponašanje ljudi u svom okruženju. "Reakcije moje okoline na moj stil i izbore, kao i ono što se od mene očekivalo, bile su osude i uvrede, ali to me nikad nije diralo, pogotovo jer imam svoj mali krug velikih ljudi. Kao frizer, morao sam isprobati svašta s kosom – od kratke, crvene, ljubičaste pa do bob frizura. A loše iskustvo? Pokušaj u zelenu boju pa sam ostao bez kose jer se spalila", prisjeća se.

Na kraju nam je otkrio i svoje planove. "Što se budućnosti tiče, ne planiram previše – živim život korak po korak. Trenutačno planiram ostati ovdje, u Bošnjacima jer mi odgovara usporeniji tempo života i opuštenost", zaključuje Levar.

