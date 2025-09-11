Borba s opakom bolešću: 'Tadeja više ne može micati ruke ni noge, zagrliti muža, djecu'

"Umjetnost oponaša život", famozna je izreka slavnog pisca Oscara Wildea, doduše on je to ustvrdio više u svom sarkastičnom tonu, no ponekad je to i istina. Multimedijalna plesna predstava, koja je kreirana prema istinitoj priči, "Zašto ja" potvrđuje tu Wildeovu tezu. Vjerojatno ne postoji čovjek na planeti Zemlji koji se nije zapitao "Zašto baš ja? Zašto se to meni događa?". U ovom slučaju, to se pitala glavna junakinja predstave koja ima razornu i nevidljivu bolest s tisuću ružnih lica, multiplu sklerozu (MS).

Radi se o kroničnoj upalnoj bolesti središnjeg živčanog sustava, čiji je tijek nepredvidljiv i može biti koban. MS zahtjeva nadljudske napore od oboljelih da prođu kroz svakodnevicu koja je za mnoge zdrave osobe rutinska i lagana. U prvom planu predstave "Zašto ja" je žena, koja je i majka i supruga i kći i prijateljica... te je istovremeno i zarobljenica bolesti. Ona se zove Tadeja.

Koreografkinja, plesačica i voditeljica Katja Dance Company, Katja Vidmar, koja predstavu potpisuje i kao redateljica, objasnila nam je što ju je potaknulo da kreira i realizira uradak "Zašto ja", kroz kakve borbe prolazi njena glavna junakinja te kako se ples može pretvoriti u snažno sredstvo izražavanja najdubljih ljudskih borbi.

"Predstava otkriva dubinu borbe s multiplom sklerozom te donosi priču Tadeje, žene koja se suočava s tom bolesti, ali i s izazovima majčinstva, partnerstva i prijateljstva. Uvijek stvaram predstave koje imaju duboku povezanost sa životom, tabu temama i stvarnim ljudskim pričama. Kada sam pročitala Tadejinu ispovijest o tome kako doživljava svoju bolest – multiplu sklerozu – i koliko snažno ona utječe na njezin život, odmah sam osjetila da ta priča mora postati plesna predstava. Predložila sam joj tu ideju i odmah je pristala. Nastala je dirljiva i snažna predstava o hrabrosti, borbi i ustrajnosti", rekla je Katja.

"Život s multiplom sklerozom je izuzetno težak. Tadeja više ne može micati ruke ni noge, a s obzirom na to da je po struci fizioterapeutkinja, bolest joj je najprije oduzela mogućnost da radi svoj posao. Ipak, i dalje pomaže mnogima, i meni, savjetima i vježbama. Često kaže da joj je najteže što ne može trenirati sa sinom, trčati po livadi s kćeri, zagrliti muža, nježno ga dodirnuti, podići šalicu kave... No bolest joj nije oduzela volju za životom, humor, suosjećanje i nevjerojatnu energiju. Zajedno s obitelji nastoji živjeti punim plućima – odlaze na more, druže se s prijateljima, idu na koncerte...", ispričala je.

Snažna i motivirajuća poruka predstave

Katja tvrdi da joj je bilo vrlo teško osmisliti koreografiju za složenu bolest koja zahvaća i tijelo i psihu.

"Razmišljala sam kako da plešem bez korištenja ruku i nogu – i naravno, koristim ih u predstavi jer drugačije ne ide. Pitala sam se trebam li koristiti invalidska kolica u plesu ili samo kao scenski element. Iz poštovanja prema Tadeji odlučili smo da kolica budu prisutna samo na sceni. Na kraju sam shvatila da je najbolje da kroz ples izrazim njezine emocije i unutarnje doživljaje bolesti", objasnila je.

Katja je istaknula da kroz predstavu "Zašto ja" želi osvijestiti ljude o MS-u te da je poruka predstave vrlo snažna i motivirajuća.

"Želim da ljudi multiplu sklerozu bolje upoznaju, razumiju i obrate pažnju na vlastito zdravlje. Poruka predstave je i da trebamo ustrajati, radovati se životu, cijeniti ga i brinuti jedni o drugima. Osobama koje se suočavaju s bolešću treba omogućiti da žive 'normalno' s nama. Također, želim da prestanemo kukati zbog sitnih tegoba i shvatimo da je zdravlje najveća vrijednost", poručila je.

Predstava, uz Tadejinu osobnu priču koju je sama zapisala, projekciju fotografija iz njezina života, snažnu glazbenu podlogu, svjetlosne efekte i ples, mijenja pogled na svijet i na bolest.

'Cilj predstave je ohrabriti oboljele, ali i senzibilizirati javnost'

"Vjerujem da će svaki gledatelj nakon predstave osjetiti koliko je teško suočiti se s ograničenjima koje bolest donosi, ali istovremeno će osjetiti duboku povezanost Tadeje s njezinim mužem i djecom. Važno je pronaći male trenutke i prave vrijednosti u životu – i živjeti ga punim srcem", istaknula je Katja.

Uz nju, u predstavi sudjeluju Sara Brčvak i Peter Capuder te i sama Tadeja Polanšček. Premijera uratka "Zašto ja" održala se krajem svibnja prošle godine Murskoj Soboti u Sloveniji, a oduševljena publika ispratila ju je s ovacijama. Predstavu možete pogledati u petak, 19. rujna, u 20 sati u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Dijana Roginić, mag.oec, Izvršna direktorica Saveza društava multiple skleroze Hrvatske (SDMSH) otkrila nam je da je predstava dobrotvorna te da je prihod od prodaje ulaznica namijenjen SDMSH-u. Sredstva će biti usmjerena u programe podrške za osobe koje žive s multiplom sklerozom diljem Hrvatske, od psihosocijalne pomoći i savjetovanja, edukativnih stručnih radionica do svakodnevne praktične podrške.

"Naša je misija pružiti ruku svima čiji život dotiče MS na svakom koraku njihovog životnog putovanja kroz brigu, podršku, zagovaranje i edukaciju. Cilj ove predstave je ohrabriti oboljele, ali i senzibilizirati javnost o izazovima s kojima se osobe s MS-om susreću u svakodnevnom životu", kazala je Dijana.

"Predstava 'Zašto ja' snažan je umjetnički odgovor na pitanje koje si mnogi s dijagnozom MS-a često postavljaju. Odlučili smo obilježiti Nacionalni dan multiple skleroze upravo ovom multimedijalnom kazališno-plesnom izvedbom jer ona na emotivan, ali snažan i autentičan način komunicira ono što se teško može izreći riječima - iskustvo življenja s multiplom sklerozom. Vjerujemo da umjetnost ima moć mijenjati percepciju, poticati empatiju i rušiti predrasude. Želimo potaknuti širu javnost na razumijevanje i podršku, a osobama s MS-om poručiti da nisu same", objasnila je.

'Važno je naglasiti da žene nisu slabe - naprotiv'

Žene inače teško usklađuju majčinstvo, bračne obaveze i posao. To je puno teže, a ponekad i nemoguća misija kada imate razarajuću kroničnu bolest. Dijana je s nama podijelila svoja promišljanja o tome te nam je otkrila i neke osobne dirljive i intimne trenutke.

"Nažalost, to je stvarnost s kojom se mnoge žene s MS-om suočavaju svakodnevno. Uloga žene u društvu često uključuje višestruke odgovornosti, a kada se tome doda i kronična bolest, teret je često gotovo nepodnošljiv. Kao izvršna direktorica Saveza, ali i netko tko se s MS-om suočava i na osobnoj razini jer mi majka već gotovo 30 godina živi s ovom bolešću, jako dobro znam koliko je teško uskladiti svakodnevne obaveze s nepredvidivom i zahtjevnom kroničnom dijagnozom. Žene koje žive s MS-om često nemaju luksuz 'odmora', one su i dalje majke, supruge, zaposlene žene koje pokušavaju dati sve od sebe, čak i kada im tijelo to ne dopušta", rekla je.

"Sjećam se brojnih odlazaka i ostanaka u bolnici, sjećam se neprospavanih noći, ali i nevjerojatne snage i odlučnosti koju sam vidjela kod svoje majke. Ona nikada nije odustala od svoje uloge majke, čak i kada joj je tijelo govorilo drugačije. To iskustvo duboko me obilježilo i dodatno me motivira zbog čega se još snažnije zalažem da žene s MS-om dobiju podršku koju zaslužuju – bilo kroz zdravstveni sustav, radna prava ili ono rekla bih najvažnije - razumijevanje u zajednici", ispričala je Dijana.

"Važno je naglasiti da žene nisu slabe - naprotiv, one svakodnevno dokazuju snagu, upornost i nevjerojatnu izdržljivost. Međutim, njihova snaga ne smije biti izgovor da ostanu bez sustavne podrške. Kao Savez snažno se zalažemo za žene koje žive s ovom dijagnozom, te pružamo podršku svim ženama koje prolaze kroz slične izazove. Njihova svakodnevna borba zaslužuje da ih slušamo, podržavamo i učimo od njih. Multiplom sklerozom ne obolijeva samo pojedinac, ona dotiče cijelu obitelj. Zato vjerujem da je ključno jačati svijest o ovoj bolesti i osigurati podršku ne samo osobama koje s njom žive, već i njihovim obiteljima", istaknula je.

Veliki heroji u tišini

Dijana svim "Tadejama" poručuje, prije svega, da nisu same te da je u redu osjećati strah, tugu i frustraciju, ali i da je njihova priča važna.

"Tadeje su žene, majke, prijateljice, supruge, profesionalke koje svakodnevno vode tihu, ali nevjerojatno snažnu borbu. One su veliki heroji u tišini - u svojim obiteljima i zajednicama, iako toga možda nisu svjesne", naglasila je.

"S ovom predstavom želimo reći: vidimo vas, čujemo vas i borimo se zajedno s vama. Iako MS donosi izazove, ona vas ne definira. Definiraju vas vaša hrabrost, vaša svakodnevna borba i ljubav koju unosite u sve što radite", dodala je.

"Multipla skleroza se ne bira, ali ono što možemo birati je kako ćemo se odnositi prema sebi. Zato svim Tadejama želim reći: ne morate sve same. Ako vam ikada zatreba razgovor, savjet, razumijevanje ili podrška - Savez je ovdje za vas. Naš besplatni SOS MS telefon 0800 77 89 otvoren je upravo za te trenutke, za sve kojima treba topla riječ, informacija ili smjer. Nazovite nas - tu smo da slušamo i pomognemo", poručila je Dijana.

