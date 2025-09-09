Bol u oku bio je prvi znak ozbiljne autoimune bolesti: 'Isprva sam sve pripisivala umoru'

Amerikanka Amanda Hahn (29) godinama je ignorirala zdravstvene smetnje poput problema s pamćenjem i povremene utrnulosti. No, bol u oku koju je osjetila 2019. godine bila je prvi ozbiljan simptom koji ju je natjerao da potraži stručnu pomoć.

"Isprva sam sve pripisivala svom poslu. Radim u digitalnom marketingu pa većinu dana provodim pred računalom, a kada nisam za računalom, često sam na telefonu. Mislila sam da je to samo umor od previše gledanja u ekran", objašnjava Amanda.

No, kada je vid postao mutan, a boje su počele izgledati čudno, shvatila je da nešto nije u redu. Posjetila je oftalmologa, koji joj je preporučio dodatne pretrage, piše Daily Mail.

Dijagnosticirana multipla skleroza kao i majci

"Uputio me na MRI, a ubrzo nakon toga dobila sam dijagnozu multiple skleroze", prisjeća se.

Multipla skleroza (MS) je kronična autoimuna bolest koja prvenstveno zahvaća središnji živčani sustav, uključujući mozak, kralježničnu moždinu i vidne živce. Patofiziološki mehanizam bolesti uključuje upalne procese koji dovode do oštećenja mijelinske ovojnice, koja normalno štiti živčana vlakna. Oštećenje mijelina ometa pravilnu električnu signalizaciju između mozga i ostatka tijela, što uzrokuje širok spektar neuroloških simptoma.

Za Amandu, dijagnoza multiple skleroze bila je šokantna, osobito jer i njezina majka boluje od iste bolesti. "Isprva nisam mogla vjerovati. Moja mama ima MS pa sam bila potpuno iznenađena. Kako se to moglo dogoditi i meni?", priznaje Amanda.

Amanda je ubrzo shvatila da mora prilagoditi svoj život novoj situaciji. Šest godina nakon dijagnoze naučila je kako živjeti s multiplom sklerozom i nositi se s izazovima koje ta bolest donosi.

"Svaki dan podsjećam sebe da MS nije cijeli moj život, iako je važan dio njega. Naravno, ima dana kad je teško, ali trudim se usmjeriti na ono što mogu kontrolirati: svoje zdravlje, fizičku aktivnost, odnose s obitelji i prijateljima te dijeljenje svoje priče", kaže Amanda.

Nakon dijagnoze, njezin pristup zdravlju se promijenio. "Počela sam redovito vježbati, paziti na prehranu, izbjegavati nezdravu hranu i smanjiti stres. Fokusiram se na stvari koje su zaista važne i okružila sam se ljudima koji me podržavaju", zaključuje Amanda koja svoju borbu s multiplom sklerozom redovito dijeli na društvenim mrežama, gdje je primila brojne poruke podrške od ljudi koji se suočavaju s istim izazovima. Ta podrška joj daje snagu da nastavi dalje.

"Te poruke mi puno znače jer mi pomažu da se osjećam manje usamljenom. Svaka poruka podrške motivira me da nastavim borbu", priznaje.

"Multipla skleroza ne predstavlja kraj života. To znači da život može izgledati drukčije, a to nije nužno loše. Život može biti lijep, čak i kad se suočavate s izazovima. Najvažnije je nastaviti živjeti punim plućima, prema vlastitim pravilima. Trebamo razbiti stigmu da s bolešću ne možete imati 'normalan' život – možete, samo trebate stvoriti svoju verziju normalnog", poručila je Amanda svima koji se bore s ovom bolešću.

