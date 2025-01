Muškarci žele mlađe partnerice, a žene? Kažu jedno, ali istraživanje je sve razotkrilo

Prema novom istraživanju žene jednako privlače mlađi partneri kao što i muškarci radije biraju mlađe partnerice, iako možda nisu svjesni toga. Do ovog zaključka došli su znanstvenici nakon istraživanja u kojem je sudjelovalo 4500 ljudi koji su išli na spoj na slijepo u potrazi za dugoročnim partnerom.

Rezultati su pokazali da je, bez obzira na preferencije, većina sudionika, bez obzira na spol, bila je sklonija mlađim osobama. Ovo istraživanje donosi nove spoznaje o tome kako se razvija početna privlačnost među partnerima, a time i razumijevanje romantike u kontekstu stvarnih susreta, piše New York Post.

Većina bira mlađe partnere

Glavni autor studije, Paul Eastwick, profesor psihologije na Sveučilištu Kalifornija, izjavio je: "Nakon spojeva na slijepo, sudionike su više privlačili mlađi partneri, a ovaj trend bio je jednako prisutan kod muškaraca i žena."

"Ova sklonost prema mlađim osobama kod žena iznenadit će mnoge jer su u tradicionalnim heteroseksualnim parovima muškarci obično stariji od žena. Osim toga, žene općenito govore da preferiraju starije partnere. No, preferencije žena na samim spojevima otkrile su nešto sasvim drugo", rekao je Eastwick.

Ovo istraživanje, objavljeno u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), obuhvatilo je širok raspon dobi - osobe u dobi od 22 do 85 godina.

Istraživački tim tvrdi da je ovo prvi put da se ispitalo kakva je povezanost dobi partnera i romantične privlačnosti u kontekstu spojeva na slijepo među osobama koje traže dugoročne partnere.

Znanstvenici su analizirali podatke više od 6000 sudionika koje je spojila jedna kompanija za pronalaženje partnera. Polovica sudionika bila su muškarci, a druga polovica žene, a većina njih morali su ići na spoj sa suprotnim spolom. U odgovorima na anketna pitanja, većina je izjavila da imaju gornju dobnu granicu kada biraju partnere, no ta dobna granica nije utjecala na stvarni odabir.

Istraživači su također proučavali hoće li žene s višim prihodima biti sklonije birati mlađe partnere. Neke od žena u studiji bile su prilično imućne. No, prema nalazima, bilo je vrlo malo dokaza da prihod – bilo da se radi o prihodima njihovih partnera ili njihovim vlastitim – utječe na tu malu sklonost prema mlađim partnerima.

Studija nije proučavala vodi li romantična privlačnost na prvom spoju do dugoročnih veza. No, Eastwick je dodao: "Ova izvješća sugeriraju da muškarci i žene mladost smatraju nešto privlačnijom u početnoj fazi privlačnosti – čak i ako toga nisu svjesni."

