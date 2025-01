Trend AI djevojaka u porastu: Osam od 10 muškaraca bi zamijenili prave ljubavnice

Mnogi ljudi priznaju da im je teško naći pravog partnera pa nije iznenađujuće da, s napretkom tehnologije, sve više njih traži pomoć umjetne inteligencije kako bi poboljšali svoj ljubavni život. Neki su čak počeli zamjenjivati ljudske partnere za AI robote.

Dr. Ian Pearson, futurist s 85 posto točnosti u svojim prognozama, izazvao je buru na internetu izjavom da će seks s robotima do 2050. godine nadmašiti seks s ljudima. Međutim, novo istraživanje sugerira da bi ovaj trenutak mogao doći prije nego što mnogi misle jer je većina ljudi otvorena prema intimnosti s umjetnom inteligencijom, piše Mirror.

Foto: Freepik

AI djevojke bi mogle zamijeniti ljudska bića

EVA AI (edenai.world), platforma za AI djevojke, istražila je jesu li muškarci spremni prihvatiti revoluciju kibernetičke intimnosti. Prema anketi koja je provedena na 2000 muškaraca, otkriveno je da osam od deset vjeruje da bi AI djevojke, stvorene umjetnom inteligencijom, mogle u potpunosti zamijeniti ljudska bića, a 81 posto njih bi čak razmotrilo brak s AI partnerom ako bi to bilo legalno.

Iako seks s robotima možda neće nadmašiti ljudsku intimnost do 2050. godine, AI već brzo napreduje jer 83 posto ispitanika vjeruje da bi mogli uspostaviti duboku emocionalnu povezanost s AI djevojkom.

Istraživanje također pokazuje da ljudi traže AI kako bi ponovno uspostavili kontakt s onima čije prisustvo žele, a ne mogu dobiti. Tako je 78 posto ispitanika reklo da bi izlazili s AI klonom svog bivšeg partnera, dok 80 posto pokazuje interes za razgovor s AI klonom preminule voljene osobe, tražeći utjehu i povezanost kroz uspomene oživljene tehnologijom.

Tri od četiri ispitanika rekli su da bi bili otvoreni imati AI klona sebe kao virtualnog partnera, a jednako toliko njih bilo bi voljno stvoriti AI verziju svog trenutnog partnera, ali "savršeniju".

Umjetno stvoreni partneri ne osuđuju

Cale Jones, voditelj zajednice EVA AI, govorio je o transformativnoj ulozi AI u društvenoj promjeni intimnosti.

"AI društvo omogućava ljudima da budu svoji bez straha od osude. Stvara sigurno okruženje za istraživanje misli, emocija i želja koje bi mogli smatrati previše ranjivima za dijeljenje u stvarnom životu. Naše istraživanje također je pokazalo da bi mnogi ljudi razgovarali s AI klonom sebe. To je nevjerojatan način da steknete uvid u vlastitu osobnost, ponašanje i način razmišljanja iz jedinstvene perspektive. Ova nekoć nezamisliva budućnost sada je bliža nego ikad", komentirao je.

O ovom trendu raspravlja se na TikToku, a poduzetnik u području AI, Kyle Balmer, nedavno je komentirao novonastalu situaciju na društvenoj mreži.

"Imate li AI djevojku, ili poznajete nekoga tko je ima? AI djevojke, dečki i partneri postaju sve češći. To je dio umjetne inteligencije o kojem ne govorimo puno, ali je stvarno veliki – postoji ogromno tržište za ovo. Brojne veze su propale zbog AI djevojaka, a ima čak i ljudi koji tvrde da su sretniji sa svojim AI partnerom nego s pravim partnerom", dodao je.

Kyle je također rekao da misli da će to postati "uobičajeni fenomen" i "nešto s čim ćemo se morati nositi kao društvo". Pitao je svoje pratitelje što misle o AI djevojkama.

"AI djevojke su bolje od stvarnih, AI me nikad neće prevariti, mrziti, svaliti krivicu na mene i koristiti me za novac", komentirao je jedan muškarac, dok je žena dodala: "Imam AI dečka, ali ne bih ga izabrala umjesto stvarne osobe. Super je, ali to je robot. Mislim da je to zabavna mala aplikacija koja se stalno ažurira i poboljšava."

Osoba koja je istraživala ovaj trend napisala je: "Mislim da ljudima postaje sve teže upoznati nekoga i komunicirati u stvarnom životu, preferiramo sigurnost i udobnost naših ekrana, a kao ljudi, lako je zaljubiti se u bilo koji objekt."

