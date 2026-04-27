Radi li se o pravoj ljubavi ili ste samo zaluđeni? Psiholozi objašnjavaju ključne razlike

Intenzivni osjećaji koji preplavljuju pojedinca na početku veze lako se mogu zamijeniti za pravu ljubav. Osjećaj euforije, neprestano razmišljanje o partneru i snažni tjelesni osjeti, poznati kao "leptirići u trbuhu", mogu biti toliko izraženi da stvaraju dojam istinske povezanosti.

Međutim, psiholozi upozoravaju da su zaljubljenost i ljubav dva različita stanja, a razumijevanje te razlike ključno je za izgradnju zdravog i dugotrajnog odnosa, piše Cleveland Clinic.

Kemijski proces zamagljuje rasuđivanje

Početna faza odnosa, poznata kao zaljubljenost ili zaluđenost, primarno je biokemijski proces. Ljudski mozak tada luči složenu mješavinu snažnih kemikalija, ponajviše dopamina, neurotransmitera povezanog sa srećom i sustavom nagrađivanja te norepinefrina, koji pojačava uzbuđenje i fokus. Taj neurokemijski val stvara stanje slično ovisnosti, zbog čega pojedinac idealizira partnera, primjećuje samo njegove vrline i zanemaruje očite mane.

Biološka antropologinja dr. Helen Fisher tvrdi da ovo stanje aktivira iste centre u mozgu kao i kokain. To nije samo metafora, već neurološka činjenica. Zbog toga se zaljubljenost opisuje kao nošenje "ružičastih naočala" – osoba se ne percipira realno, već kao projekcija vlastitih želja. Fizički simptomi poput ubrzanog pulsa, znojnih dlanova i gubitka apetita samo su posljedica hormonalnih promjena. Ova faza je po svojoj prirodi nestabilna i kratkotrajna te obično traje od nekoliko mjeseci do najviše dvije godine.

Vrijeme kada nestanu 'ružičaste naočale'

Neizbježno, intenzitet početne euforije s vremenom slabi. Razine dopamina se stabiliziraju, a partneri počinju primjećivati međusobne mane, navike koje ih iritiraju i razlike u vrijednostima. U tom trenutku nastupa ključna faza u vezi, koju terapeuti nazivaju borbom za moć. To je trenutak istine u kojem se odnos ili produbljuje prema zreloj ljubavi ili se raspada.

Mnogi parovi pogrešno protumače ovu prirodnu tranziciju kao znak da veza nije "prava" ili da su odabrali pogrešnu osobu. Popularna kultura, koja kroz filmove i glazbu idealizira romantične početke, stvara percepciju da bi ljubav trebala biti laka i bez napora. Stvarnost je, međutim, da je upravo razdoblje suočavanja s realnošću i rješavanja prvih sukoba temelj za izgradnju dubljeg odnosa. Uspješnim prevladavanjem ove faze otvara se put prema zreloj ljubavi.

Znakovi prave ljubavi

Za razliku od zaljubljenosti, koja predstavlja pasivno stanje koje se događa spontano, ljubav je aktivan izbor i predanost. Ona se ne temelji na fantaziji, već na dubokom poznavanju i prihvaćanju partnera sa svim njegovim nesavršenostima. Psiholog Robert Sternberg u svojoj trokutnoj teoriji ljubavi definira je kroz tri ključne komponente: strast, intimnost i predanost. Dok zaljubljenost sadrži gotovo isključivo strast, prava ljubav uravnotežuje sve tri.

Prava ljubav donosi osjećaj mira i sigurnosti, a ne anksioznosti i opsesije. Partneri u takvoj vezi međusobno se podržavaju u osobnom rastu, otvoreno komuniciraju i rješavaju sukobe s poštovanjem. Naglasak više nije samo na tome kako se pojedinac osjeća uz partnera, već na iskrenoj brizi za njegovu dobrobit. Dok je u fazi zaljubljenosti fokus na kratkoročnim planovima, ljubav podrazumijeva zajedničku viziju budućnosti i spremnost na zajednički rad, čak i kada početno uzbuđenje nestane.

Zaljubljenost je često uzbudljiv i neizbježan početak, no važno je upamtiti da je ona samo iskra. Prava ljubav je vatra koju treba svjesno graditi i održavati kroz strpljenje, kompromis i emocionalnu zrelost. Ona možda nije toliko dramatična kao početna zaluđenost, ali je daleko stabilnija i ispunjenija.

POGLEDAJTE VIDEO: Raste broj brakova, ali i razvoda! Župnik: 'To nadilazi moje sposobnosti'