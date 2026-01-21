Koliko često treba imati odnose za sretnu i dugu vezu? 'Mogli biste se iznenaditi'

Milijuni parova diljem svijeta žele znati odgovor na vječno pitanje: koliko često bi trebali imati spolne odnose kako bi održali sretnu i dugotrajnu vezu? Tijekom godina stručnjaci su nudili različite odgovore, no čini se da se mnogi nisu usuđivali dati konkretan broj.

Činjenica je da se idealna učestalost razlikuje od para do para, s obzirom na brojne faktore koji utječu na ono što svaki par može postići na tjednoj bazi.

Dob, djeca, zajednički život i posao mogu igrati ulogu u konačnoj brojci. Ipak, unatoč tome što mnogi stručnjaci izbjegavaju dati konkretan i čvrst odgovor, jedna profesorica tvrdi da ga ima, a on bi vas mogao iznenaditi.

Iznenađujući odgovor stručnjakinje za ljudsku seksualnost

Odgovor dolazi od dr. Nicole McNichols, profesorice seksualnosti na Sveučilištu u Washingtonu. Iako podaci o tome koliko često bračni parovi imaju odnose mogu šokirati mlađe generacije, profesorica naglašava da je kvaliteta presudna za povećanje te brojke.

Stručnjakinja, koja na sveučilištu predaje kolegij o raznolikosti ljudske seksualnosti, kaže da od svojih studenata traži da sami pokušaju shvatiti što čini zadovoljavajući seksualni život.

Dr. McNichols je opovrgnula uvriježeno mišljenje da dobar provod među plahtama automatski znači i dobru vezu općenito, objasnivši da je istina zapravo suprotna.

Što je seks koji par ima kvalitetniji, to je vjerojatnije da će svoju dugoročnu vezu smatrati zadovoljavajućom. Analizirajući podatke koji su pratili tisuće parova, profesorica je objasnila da je, u većini slučajeva, seksualno zadovoljstvo prethodilo zadovoljstvu u vezi, piše LAD Bible.

Jednom tjedno je zlatna sredina

Promatrajući parove koji su tijekom vremena vodili dnevnike, otkrila je da je njihova sreća i zadovoljstvo životom obično povezano s "porastom seksualnog zadovoljstva", kako je objasnila u podcastu "Modern Love".

Foto: Shutterstock

Otkrivajući brojku kojoj biste trebali težiti, izjavila je: "Kada promatramo dobrobiti seksa za blagostanje veze, one se ne povećavaju nakon otprilike jednog odnosa tjedno".

"To nije astronomski velik broj", dodala je, a i prethodne studije sugerirale su isto. Ova bi vijest mogla biti glazba za uši parovima koji se bore pronaći trenutke za intimu u obavezama pretrpanom tjednu.

Ipak, profesorica je naglasila da ako parovi žele imati odnose češće od toga, to je odlično za njih. Zaključila je da je jedan odnos tjedno dovoljan pokazatelj da će veza dugoročno biti sretna, no priča ne staje samo na učestalosti.

Nije sve u učestalosti, ključna je i raznolikost

Dr. McNichols kaže da uvođenje nečeg novog jednom mjesečno održava stvari svježima, dodajući kako to ne znači da biste trebali "posjećivati seks shop" svaka četiri tjedna.

"To je fantastično ako želite probati. Ali promjena može biti suptilna poput prelaska s misionarskog na neki drugi položaj", istaknula je govoreći o seksualnim pozama.

"To može biti seks u drugoj sobi, seks dok ste na odmoru, u drugo doba dana nego inače, s upaljenim ili ugašenim svjetlima", dodala je.

"Zapravo se radi o prihvaćanju onoga što vama osobno odgovara, kako biste u seksualnu situaciju ušli osjećajući se osnaženo da izrazite vlastite potrebe, komunicirate i doživite obostrano ugodno iskustvo", naglasila je profesorica u svom izlaganju.

Podaci istraživanja agencije YouGov pokazali su da većina parova u Ujedinjenom Kraljevstvu ima spolne odnose rjeđe od jednom tjedno, pri čemu čak šest od deset parova spada u tu kategoriju. Čini se da samo jedan od deset parova tvrdi da je intiman na tjednoj bazi, što sugerira da mnogi imaju prostora za poboljšanje ako žele slijediti savjete stručnjaka.

POGLEDAJTE GALERIJU