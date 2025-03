Je li ovo prava ljubav? Muškarac je 60 godina bilježio svaki trenutak sa suprugom

Pronaći srodnu dušu nije lako, veze mogu biti teške, pogotovo u današnjem modernom svijetu, a ponekad treba proći mnogo godina kako bi pronašli nekoga s kime želite provesti ostatak života. I dok tehnologija igra veliku ulogu u modernom svijetu dejtanja, mnoge stare romantične geste nikada ne izlaze iz mode.

Bilo da se radi o jednostavnoj poruci ili kupovini cvijeća, svatko ima svoj način kojim osvaja nekoga. Pratitelje na društvenim mrežama je oduševio način na koji je stariji muškarac bilježio nezaboravne trenutke sa svojom suprugom. Tijekom 60 godina zapisivao je svaki njihov izlazak, detaljno bilježeći što su radili i kako su proveli dan.

Ovaj dirljivi trenutak postao je viralan nakon što je Megan Taylor podijelila video na svom Instagram profilu, pokazujući dokument koji je njen djed napisao. U videu se vidi naziv dokumenta "Početak divne veze".

Dokaz da prava ljubav postoji

"Djevojke jedva dobiju poruku 'dobro jutro', a moj djed je dokumentirao svaki trenutak i datum koji je proveo s mojom bakom, i to 60 godina", komentirala je Megan.

Među zapisima iz 1969. godine, nalaze se i bilješke poput: "Kay je napravila prženu piletinu i krumpir salatu za večeru. Gledali smo TV." U drugoj bilješci je pisalo: "Večerali smo, a potom zajedno prali rublje."

Mnogi su bili oduševljeni i nisu mogli vjerovati koliko je ponašanje ovog djeda dirljivo i romantično. Njegova pažnja i predanost supruzi izazvali su mnoge emotivne reakcije, a jedna korisnica je odmah komentirala: "Znači da ovakva ljubav zaista postoji?"

"Baš me dirnulo. Oh, Bože, zvuči tako jednostavno, kao da nije važno, ali ona je to učinila važnim za njega. Ovo je ljubav", dodala je druga žena.

"Bojim se da sam rođena u pogrešno vrijeme", "Ovo je toliko slatko da bih zaplakala", "Ovo me jednostavno rasplakalo", "Zaista se radi o malim stvarima", glasili su ostali komentari, piše Mirror.

Jedna žena podijelila je sličnu priču: "Moj suprug je ovo radio u aplikaciji za bilješke na svom mobitelu. Pratio je sve što smo zajedno radili, počevši od našeg prvog izlaska. Dan kad me zaprosio, poveo me kroz osvijetljeni put u obližnjem parku do klupe koju je napravio. Na njoj je bila knjiga koju je isprintao, s cijelim popisom naših datuma. Rekao mi je da je pregledam, a kad sam došla do posljednje stranice, na njoj je bio zapisan današnji datum i dugi paragraf o tome koliko voli provoditi vrijeme sa mnom i kako ne može zamisliti život bez mene. Na kraju me je zaprosio."

