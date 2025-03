Pitali smo Hrvate zašto muškarci varaju žene: Neki odgovori su nas jako iznenadili

Nevjera je jedna od najčešćih tema kada se govori o ljubavnim odnosima, a muškarce se često percipira kao one sklonijima prevari. Dok neki vjeruju da je to dio njihove prirode, drugi smatraju da do toga dolazi zbog nedostatka emocija i bliskosti u odnosu.

Na stavove ljudi utječu osobna iskustva, ali i društvene norme koje oblikuju način na koji ljudi percipiraju nevjeru pa su tako građani komentirali za "Vox populi" rubriku na TikToku RTL-ovog portala Net.hr što oni misle, zašto muškarci varaju žene.

Muškarci otkrili zašto varaju žene

Tako je jedna žena odgovorila: "Mislim da je to pitanje od milijun dolara", a stariji muškarac je samo kratko komentirao: "Zadovoljstvo."

Nakon njih, mlađi muškarac nakratko je zastao, promislio i podijelio svoje viđenje situacije: "Zato što se ne osjećaju dovoljno voljeno u vezi ili u braku. Nisu ispunjene neke njihove seksualne potrebe. To je moje mišljenje."

Različiti su razlozi kojima se pokušava objasniti nevjera muškarca, no neki u tome vide dublji problem ukorijenjen u samoj prirodi odnosa između muškaraca i žena.

"Zašto muškarci varaju žene? Zato što su u duši pokvareni. Mislim da su u duši pokvareni zato što u principu ne vide koliko žena radi. Postoji stara poslovica da žena drži tri ćoška u kući. Skuhaj, operi, vodi računa o djetetu i idi na posao. I molim te da sve bude po PS-u. To je moje mišljenje", komentirala je jedna žena.

Nakon što su prolaznici podijelili svoja mišljenja, rasprava se nastavila i na TikToku. Muškarci i žene su otkrili svoje stavove o ovoj temi.

"Zato što su nesretni i nezadovoljni s onim što imaju pored sebe", "Potvrda za ego, slab karakter", "Jer ne znaju reći ne", komentirale su neke žene.

Jedan muškarac je komentirao: "Ako mu u braku nešto nedostaje tada će potražiti negdje drugdje, isto je i sa ženama", a drugi je dodao: "Ne varaju muškarci žene nego varaju sebe. No, dok to shvate onda je kasno."

Ostali su poručili da nema opravdanja ni za jednu stranu.

