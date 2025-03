Umalo su se rastali nakon 20 godina, a onda je stigla dijagnoza: 'To je bilo odlučujuće'

Lucy Brazier oduvijek je imala problema s naglim promjenama raspoloženja svog muža Stevea i njegovim nestabilnim ponašanjem, a u siječnju 2022. godine - nakon 20 godina braka - shvatila je da to više ne može podnijeti.

"Bilo je posebno teško tog Božića. Bio je posebno loš, imao je iznenadni uspon, a onda nagli pad. Pomislila sam, 'Eto, to je to. Ne mogu više ovako'. Steve se složio. 'Probao sam sve', rekao je Lucy. 'Što god da je, ja sam to učinio… ali još uvijek mrzim sebe. Neću te kriviti ako želiš otići. Ja želim otići… Ne želim da trošiš više vrijeme na ovaj brak''.

Ipak, umjesto razvoda ta je odluka za ovaj par označila novi početak. Trenutak kada su se složili oko razvoda bio je kao "silazak iz autobusa kojeg si želio napustiti", kaže Lucy. "On me je oslobodio i to je bilo ono što sam mislila da želim. Ali, čim smo obavili taj razgovor smireno, pomislila sam, 'Ne može to biti to. Ne možemo odustati bez još jednog pokušaja'. Čak iako sam se stvarno nadala da ću biti oslobođena, kad je došlo do toga, ne znam jesmo li oboje zapravo bili spremni''.

Psihijatrijski izvještaj donio je novu nadu

Povjerila se dugogodišnjoj prijateljici o planovima za razvod, a ona joj je preporučila knjigu pod nazivom The ADHD Effect On Marriage. Poslala joj je primjerak, Steve je pročitao knjigu, a zatim je izjavio: "Ovo je točno kako se osjećam''. Njegovo mentalno zdravlje bilo je toliko nestabilno da je, suočen s dvogodišnjim čekanjem za liječničku preporuku, platio privatnu konzultaciju. Tjedan dana nakon pregleda, psihijatrov izvještaj procijenio je da je Steve 98% vjerojatno da ima ADHD. Taj trenutak, kaže Lucy, bio je "odlučujući."

"Bilo je ogromno olakšanje dobiti dijagnozu jer je sve bilo toliko poznato. To je točno ono što smo čekali da otkrijemo."

To joj je također dalo tračak nade da bi njihov brak mogao preživjeti. "Oboje smo bili prilično uzbuđeni zbog dijagnoze. 'Dobit ćeš lijekove i bit ćeš sasvim nova osoba!' Šalili smo se zbog toga, ali bilo je uzbudljivo''.

Tada je psihijatar ne samo potvrdio Steveovu ADHD dijagnozu, nego i dijagnosticirao autizam, dodajući kako nije neuobičajeno da autistični ljudi pate i od ADHD-a. Za Lucy, te dijagnoze bile su otkriće koje će spasiti njihov brak, piše Express.

"Osjećala sam olakšanje", kaže Lucy. "Sve je imalo smisla. Ali Steve je potonuo jer postoji velika stigma oko tih dijagnoza''. Trebalo mu je nekoliko mjeseci da prihvati svoju novu stvarnost.

Lucy i Steve upoznali su se preko zajedničkog prijatelja 2002. godine. "Ironično, neke od stvari koje su me privukle kod njega bile su upravo karakteristike ADHD-a", kaže. "Bio je vrlo impulzivan i to je bilo uzbudljivo. Pametan, vrlo duhovit i pun znatiželje''. Rano je postala svjesna njegovih problema s depresijom. "Bila sam stvarno nervozna zbog toga", kaže. "Ali njegova ljubav prema meni bila je stvarna."

Par je napustio London prije devetnaest godina kako bi odgojio troje djece, Raffa (20), Hebe (17) i Jesseja (15), u blizini Bridporta u Dorsetu. No Lucyina frustracija prema Steveu nakupljala se tijekom godina.

"Najgora stvar bila je ta što je on imao problema s depresijom i regulacijom raspoloženja od kad sam ga poznavala''. Steve je svoju depresiju pripisivao traumi iz djetinjstva. "Dugo vremena osjećala sam se frustrirano i ljutito, iako je to više bilo zbog svakodnevnih stvari nego zbog nečega velikog", kaže Lucy.

Božić je bio ključan

"Svaki dan bismo dolazili do nečega s različitih kutova ili bismo se posvađali. Nakupljalo se to zbog malih stvari, poput pogrešnih čarapa u pogrešnoj ladici, a on nije mogao održati red jer nije mogao pronaći svoje čarape. Došlo je do velike svađe zbog toga i nismo razgovarali nekoliko dana jer sam smatrala da je to smiješno''.

Tijekom godina, kako bi se nosio sa svojom depresijom, Steve je probao kognitivno-bihevioralnu terapiju, antidepresive, psihoterapiju, grupnu terapiju i EMDR terapiju, koja koristi pokrete očiju za suočavanje s posljedicama traume. Odrekao se alkohola, počeo vježbati jogu, prestao jesti mliječne proizvode i prerađeno meso.

"Osjećala sam se iscrpljeno", priznaje Lucy. "Veliki dio tog razgovora bio je 'Možda je to zbog mene?' Moram biti iskrena u vezi sa svojom nestrpljivošću, frustracijom i ljutnjom. Možda bi netko drugi imao više razumijevanja''. Siječanj je bio ključni trenutak jer je Božić uvijek bio izazov za Stevea, a time i za Lucy. "Imao je problema s nekim obiteljskim događanjima, oni su bili okidači. Bio je u situacijama u kojima nije znao kako se nositi s tim, nije mogao procijeniti nečije raspoloženje ili odgovor, a za Božić ih je bilo mnogo. Bila je to savršena oluja''.

"Božić je sada puno bolji", kaže. "Prije je sve maskirao, ali sada vrlo otvoreno razgovaramo o tome kako se osjeća i treba li otići negdje - ili ja''.

Uz Steveovu suglasnost, Lucy je počela pisati kako bi sebi olakšala razumijevanje njegovih dijagnoza. Naziv "Kutija iskrenosti" odnosi se na Lucyin strastveni projekt uzgoja povrća za prodaju lokalnoj zajednici, što je također motiviralo Steva i Lucy da rade zajedno u svom vrtu.

"Lijekovi za ADHD stvarno pomažu, ali ne rješavaju sve", kaže. "I ne postoji čarobna pilula za autizam. To je nešto s čim se mora nositi. Život mu može biti težak''.

"Ali bili smo vrlo iskreni jedno s drugim. I sada na stvari odgovaram drugačije. Na primjer, strašno je loš s vremenskim rokovima i prije bih bila ljuta. Sada, radimo stvari na drugačiji način. Ja idem na društvene događaje sama jer to je nešto s čim on zaista ima problema''.

"Još uvijek postoje trenuci kad padne u depresiju, ali sada ih je manje i ne traju tako dugo. Mislili smo da smo prije bili iskreni, ali mislim da smo oboje pričali o tome kako se osjećamo, a nismo slušali jedno drugo''.

Isprva su Lucy i Steve nastavili razgovarati o razdvajanju. No polako, Lucy je shvatila da počinju gledati malo dalje u zajedničku budućnost. "Istina je da ne znam što će se dogoditi s nama. Ali nemam nikakvu želju da se rastanemo. I pronašli smo način da krenemo naprijed. Uspjeli smo. Puno smo radili i još uvijek smo zajedno i ponosni smo na to. Nekako smo uspjeli doći do ovdje''.

