Bračni par zbog stida tajio bolest čak 28 godina: 'Zadesila nas je najgora sudbina'

Bračni par Dan (75) i Babs Izzett (77), koji žive na selu u blizini engleskog Tauntona, bojali su se da će postati izopćenici ako itko sazna da boluju od jedne od najstrašnijih i krivo shvaćenih bolesti poznatih čovječanstvu - gube. Oni su tu bolest zbog stida tajili gotovo 30 godina. Lepra ili guba je kronična zarazna bolest koju uzrokuje acidorezistentni, štapićasti bacil Mycobacterium leprae.

"Pomislio bih na sebe kako zvonim zvonom okolo, vičem gubavac, gubavac, gubavac i kako sam odbačen i udaljen iz svoje zajednice. Bio sam u potpunom šoku, mislio sam da će to biti kraj zajedničkog života mene i supruge, sama riječ gubavac izaziva strah kod ljudi", rekao je Dan za Daily Mail.

Par ima dvoje djece i šestero unučadi. Njihovi prijatelji i susjedi sada znaju da imaju gubu te su se svi na to navikli. Dan je zbog bolesti izgubio osjećaj u udovima, pa je izgubio desnu nogu jer je stajao u lavoru i nije shvatio da je voda ustvari kipuća. Sada ima prostetičku nogu. Također je otkrio da mu je štakor izgrizao ruku dok je spavao, a on tada nije ništa osjetio.

Dan nije siguran kako je dobio gubu, ali bilo je to dok je kao dječak odrastao u Zimbabveu. Na liječničkom pregledu, kad je trebao ići u vojsku 1967. godine, liječnik je uočio smeđe mrlje na Danovim leđima, koji su bili prvi znakove gube na njegovoj koži. No, nije zbog toga bio zabrinut, pa je Dan na daljnju dijagnostiku otišao tek nakon odsluženja vojske.

Dermatolog mu je dijagnosticirao gljivičnu infekciju i kao terapiju dao mu je kremu, a Dan je nakon toga otišao raditi na velikom građevinskom projektu u Africi. On je 16. listopada 1969. godine upoznao ljubav svog života, Babs, koja je radila kao recepcionerka u liječničkoj ordinaciji u Rusapeu. Vjenčali su se u kolovozu 1970. godine, a u studenom je Danovo tijelo prekrio grozni osip.

Pogrešna dijagnoza

Dan i Babs bili su pobožni kršćani i čuvali su svoje djevičanstvo sve do braka, pa im je bio pravi šok kad je liječnik dijagnosticirao sifilis. Krvni testovi potvrdili su dijagnozu i Danu su dvije godine davali lijekove za spolno prenosivu bolest koju nije imao. Nije iznenađujuće da nisu djelovali.

Izgubio je osjet iznad koljena i laktova te na više od 70 posto lica, pa je ponovo počeo s pretragama. Liječnik mu je uzeo uzorak kože s čela i poslao ga na analizu.

"Nedugo nakon toga dobio sam telefonski poziv da odem kod liječnika u Ministarstvo zdravstva u Harareu. Nikad to neću zaboraviti, rekao je: 'Znamo od čega boluješ'. Pitao sam: 'Je li to sifilis', a on je odgovorio: 'Ne, to je Hansenova bolest'. Rekao sam: 'Što je to dovraga?' i rekao je 'guba'. Imao sam najveću razinu bakterija koju su ikada vidjeli", ispričao je Dan.

Liječnik ga je uvjerio da postoje lijekovi koji će mu pomoći da živi normalnim životom. Usprkos tome bio je prestrašen i u panici, a najteže mu je bilo reći supruzi da ima gubu. Babs je pokazala puno razumijevanja i rekla mu je da će to zajedno prebroditi te da ga neće ostaviti.

"Suočili smo se s nečim što je bila jedna od najstrašnijih stvari koje ste ikada čuli. Najgora sudbina izrečena bilo kome", rekao je Dan.

"Bila sam u apsolutnom šoku. Nedavno smo gledali 'Ben-Hura' i pomislila sam u strahu 'Odvest će ga. Neće mi biti dopušteno da ga vidim. To će biti kraj našeg zajedničkog života'. To je bila moja prva reakcija. Zanimljivo, uopće nisam mislila na sebe, samo sam se jako brinula nas ne razdvoje", priča Babs.

Tajili su da imaju gubu 28 godina

Dan je počeo istraživati o gubi te je uzimao lijekove kako bi iskorijenio bakteriju koja se polako razmnožavala u njegovom tijelu više od 20 godina. Otkrio je da je gubu teško dobiti te da je 95 posto ljudi imuno na nju. Paru je savjetovano da živi normalno. Rečeno im je da se nadaju da Babs nije jedan od onih pet posto koji nisu imuni na gubu.

Dan i Babs dobili su sina Brucea, a zatim je tijekom druge trudnoće s drugim sinom Christopherom ona dobila smeđe mrlje na nogama, rukama i licu. Kada je slučajno opekla ruku i nije osjećala bol, otišla je liječniku koji je potvrdio najgore strahove para - i ona je imala gubu.

"Babs je od mene dobila gubu prije nego što mi je dijagnosticirana", rekao je Dan. Ona se zarazila točno sedam godina od dana njihova vjenčanja. Naime, razdoblje inkubacije za gubu je sedam godina. Njihova su dva sina bila zdrava i uz pomoć antibiotika, obitelj Izzett je mogla živjeti normalnim životom, a gubu su čuvali kao tajnu.

"Znali smo da će biti predrasuda i stigme. Liječnici su rekli da nastavimo sa životom, ali da nikome ne kažemo od čega bolujemo. Znali smo da postoji potpuno neznanje o gubi. I sami smo bili u neznanju. Pa smo to tajili 28 godina", rekao je Dan.

Nakon što pacijent s gubom započne liječenje lijekovima, u roku od 48 sati nije više zarazan, ali Izzettovi su znali da će biti izopćeni iz svoje zajednice ako se njihova tajna sazna. Ipak, o tome su javno progovorili 1999. godine te su posvetili svoje živote kako bi promijenili percepciju o gubi diljem svijeta. Posjetili su više od 20 zemalja kako bi ispričali svoju priču.

