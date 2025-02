Mlada majka bori se s rijetkom alergijom: 'Ne mogu se tuširati od bolova'

Kendall Bryce (25) pati od rijetke alergije na vodu, a bol koju svakodnevno trpi opisuje tako da kaže da je za nju tuširanje ili izlazak na kišu poput da se izlaže opekotinama izazvanima plamenom. Ova mlada majka ima aquagenic urticariju (AU), stanje zbog kojeg joj koža nabubri i pojave se koprivnjače kad god dođe u kontakt s vodom.

I dok Kendall očekuje drugo dijete, otkriva da joj svaki dan prolazi uz "nepodnošljivu" bol, bilo da pokušava oprati ruke ili tijelo. Njezina svakodnevica ovisi o vremenskim uvjetima jer se bori s reakcijama na kišu i visoku vlažnost. Čak i dok pije vodu osjeća oštro peckanje u grlu, piše Express.

Rijetka alergija na vodu s nepodnošljivim bolovima

Nažalost, liječnici nisu uspjeli pronaći učinkovito rješenje za njezinu bolest pa je prisiljena podnositi stalnu bol. Stoga je odlučila javno progovoriti o svojoj borbi s nadom da bi njezina priča mogla pomoći u pronalaženju dugoročnog rješenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je stvarno svakodnevna borba. Mogu se okupati ili tuširati samo dvaput na tjedan zbog neizdrživih bolova – stalno se brinem da smrdim", opisala je Kendall svoju patnju. Strahove joj dodatno pogoršavaju vremenske prognoze koje svaki dan pomno provjerava, često ostajući kod kuće kako bi izbjegla kišu ili vlagu u zraku. "Ako me kiša iznenadi, moje tijelo reagira i stvarno je bolno", dodala je.

Kendall otkriva kako nikad nije mogla okupati svog jednogodišnjeg sina jer, zbog njezine alergije, to mora učiniti njezina majka.

Opisala je kako su se bolovi tijekom vremena pogoršavali: "Kad je počelo, osjećala sam kao da me cijelo tijelo svrbi, ali sada to izgleda kao da mi netko pali kožu upaljačem. To je nepodnošljivo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon izlaganja vodi, Kendall je u agoniji sljedećih pola sata. "Osjećam se kao da traje satima. Plačem cijelo vrijeme. Zapravo je toliko loše da moje tijelo može doživjeti šok - što je opasno", ispričala je i navela kako njezin život ima veliki utjecaj na obitelj.

Liječnici nisu upoznati s tim stanjem

Kendall je simptome prvi put uočila s 15 godina, kad su joj nakon kupanja izbijale koprivnjače. U početku je koristila masti, no stanje joj se značajno pogoršalo.

"Liječnik nije imao pojma što učiniti. To je tako rijetko stanje, ne pogađa mnoge ljude i nitko o tome ne zna mnogo", izjavila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon dijagnoze aquagenic urticarije 2021. godine u Sveučilišnoj bolnici North Durham, liječnici još nisu pronašli učinkovit tretman za Kendall. Imala je alergijsku reakciju na sve što su isprobali. Sada su zbog trudnoće njezine mogućnosti liječenja ograničene, ali nakon poroda, planira istražiti više opcija.

"Stvarno se nadam da će me kontaktirati stručnjak koji zna što učiniti. Trenutno mi se sve čini prilično ponižavajuće. Samo želim normalan život u kojem mogu izaći na kišu, tuširati se i okupati sina", kazala je.

POGLEDAJTE GALERIJU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je više alergičara i astmatičara, ali i plućnih bolesnika. Krivac? Klimatske promjene