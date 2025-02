Mislila je da neprestano umorna zbog posla: 'Šokirala me smrtonosna dijagnoza'

Stjuardesa Chloe Broad (24) mislila je da je njen ekstremni umor uzrokovan jet lagom, no ubrzo je otkrila da ima rak.

Chloe je imala prenatrpan radni raspored te se još uvijek oporavljala od prekida s dečkom kada se počela osjećati iscrpljeno. Kako bi se odmorila, rezervirala je trotjedni odmor, no zabrinula se kada je primijetila sumnjiv madež na desnoj ruci.

Chloe, koja za sebe tvrdi da je "ovisnica o solariju", ostala je u šoku kada je posjetila liječnika opće prakse i otkrila da ima melanom, vrstu raka kože.

"Cijelo sam vrijeme bila iscrpljena. Očito, kao kabinsko osoblje, pripisala sam to samo jet lagu ili umoru. Upravo sam završila naporan ljetni raspored. Uzela sam tri tjedna godišnjeg odmora jer sam bila jako umorna", rekla je Chloe.

"U kolovozu smo se moj dečko i ja razišli, što je bio veliki šok koji uopće nisam očekivala. Bilo je to stresno vrijeme. Jednostavno nisam očekivala da ću izaći iz te veze i bilo mi je pomalo žao same sebe. Mislila sam da bi to moglo utjecati na moju razinu energije, bila sam stalno tužna", otkrila je.

Nakon što su liječnici otkrili melanom, uspjeli su ukloniti kancerogene stanice i Chloe je od tada zauvijek odustala od sunčanja.

'Zloupotrebljavala sam solarije'

"Oduvijek sam voljela biti super preplanula. Kad sam imala 18 godina, počela sam ići solarije, a kad sam se s 19 godina odselila iz obiteljskog doma, svaki dan sam išla u solarij. Kad bih počela tamniti, u solariju bih ostala maksimalno vrijeme, a to je bilo 24 minute, to sam radila šest mjeseci", ispričala je stjuardesa.

"Svidjelo mi se kako izgledam s preplanulim tenom. Od početka sam koristila kreme, a potom sam počela koristiti sprejeve nakon godinu i pol dana. Zloupotrebljavala sam solarije. Vrlo rijetko bih stavljala visoki SPF, pa sam znala da sam u opasnosti od raka kože. Nikada ne mislite da će se to dogoditi vama. Ljudi uvijek govore da od toga nećeš umrijeti. Tek kad sam otišla kod specijaliste rekli su mi da je melanom najsmrtonosniji oblik raka kože", istaknula je Chloe.

Ona je sada u remisiji i treba ići na kontrole dva puta godišnje sljedećih pet godina, piše LAD Bible.

"Sada koristim samo sprej za samotamnjenje. Još uvijek volim preplanuli ten, ali nije vrijedno zbog toga riskirati zdravlje. Puno je brže, lakše, jeftinije i sigurnije doći do preplanulog tena pomoću spreja. Žao mi je što sam ikada otišla u solarij. Radije bih da nemam ožiljke koji su ostali i da sam uštedjela novac", rekla je Chloe.

