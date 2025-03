Progovorila o užasima života u kultu: 'Cijela obitelj je htjela da to uradim'

Priscilla Tucker (27) je pobjegla iz poligamističkog kulta nakon što joj je rečeno da se mora udati za svog rođaka. Ona je razotkrila užase i "jezive" prakse u Kingston Clanu, mormonskoj sekti koja potiče, kako tvrdi, poligamiju, incest i pedofiliju.

Sada živi u Las Vegasu, a odrasla je kao dio ekstremne vjerske organizacije koja je poznata pod nazivom "The Order" u kojoj vjeruju da su izravni potomci Isusa Krista te se radi o frakciji mormonske crkve. Na društvenim mrežama ispričala je svoja iskustva te progovorila o incestuoznim, seksističkim i rasističkim pravilima u kojima je odgajana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Priscilla je u videu na TikToku ispričala kako je bila pod pritiskom da se uda za člana obitelji kad je bila tinejdžerica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Nisam se htjela udati za rođaka'

"Kada sam imala 17 godina, cijela moja obitelj htjela je da se udam za svog prvog rođaka, ali ja se nisam htjela udati. Rekla sam mu da me ne zaprosi, a on je rekao da neće, ali onda me nekoliko tjedana kasnije mama probudila u pet ujutro i rekla da ima iznenađenje za mene. Spremila sam se i izašla vani, a tamo me čekao rođak u automobilu", ispričala je.

"Vozili samo se sat vremena kako bismo otišli na vožnju balonom s hrpom stranaca, a on je čekao dok ne dođemo na najveću visinu da ne mogu pobjeći, pa me je zaprosio. Nisam htjela pokvariti dan ljudima oko mene, pa sam rekla 'da'", otkrila je Priscilla.

Međutim, kada su se vratili na zemlju, ona je rođaku rekla da se neće udati za njega. "Skinula sam prsten kako bih mu ga vratila, a on je rekao, 'pa već sam svima rekao da si rekla 'da' i sada dobivam sve te SMS poruke u kojima mi čestitaju na zarukama'. Vratila sam prsten na prst i prihvatila činjenicu da ću se udati za svog rođaka", kazala je Priscilla.

'Njegova mama je sestra moje mame'

Ona je u podcastu "Cults to Consciousness" u kolovozu prošle godine otkrila kako ju je obitelj mjesecima nakon toga i dalje tjerala da se uda za svog rođaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Priscillini roditelji nisu bili vjenčani, ali su roditelji njezina oca bili polubrat i polusestra. Ona je, također, otkrila da se nakon što joj je tata preminuo, njezina majka udala za njegovog polubrata.

"Pokušavali su me natjerati da se udam za njega prije otprilike šest mjeseci i neko sam vrijeme zapravo pristala na to jer su svi u mojoj obitelji tako željeli. Bio mi je to tako čudan osjećaj jer je njegova mama sestra moje mame, a onda je moj tata ujak njegovom tati, tako da sam bila u srodstvu s obje strane", objasnila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Majka je izbacila iz kuće

"Uobičajeno je u Kingston Clanu kad se vjenčaš s rođakom, ne odrastaš igrajući se s njim i radiš sve s njim, ali ja jesam jer su naše mame bile sestre. Bilo je tako čudno jer bi njegova mama rekla: 'O moj Bože, tako sam sretna jer znam da ćeš biti fenomenalna, a ja te već poznajem'. A onda je naša baka rekla: 'O moj Bože, tako sam sretna što će se dva moja unuka vjenčati'", ispričala je.

Priscilla je priznala da je neko vrijeme pokušavala učiniti sve što se od nje traži kako je njena obitelj ne bi mrzila. No, nekoliko tjedana kasnije, odlučila je ipak da se neće ponašati kako se od nje očekuje te je odbila reći "da" dok je bila pred oltarom sa svojim rođakom.

"Mama je samo vikala na mene i rekla je: 'Kako si to mogla učiniti? Jako si ga rastužila. Kako to možeš učiniti mojoj sestri? Kako možeš to meni učiniti?'. Samo mi je pokušavala nametnuti osjećaj krivnje, a ja sam rekla: 'Neću te poslušati. Napuštam zajednicu', pa me izbacila iz kuće i rekla da se više ne mogu vratiti, pa sam se preselila kod bake", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nagovarali su je da se uda za polubrata svog oca

No, baka ju je počela nagovarati da se uda za drugog muškarca koji je već bio oženjen te je bio polubrat Priscillinog oca. Nakon tog incidenta, djevojka je shvatila da će je, bez obzira s kim bila, pokušati udati za člana obitelji.

"To je vrlo incestuozno. Uobičajeno je da se ljudi vjenčavaju ne samo za svoje rođake, već i za svoju polubraću i sestre ili ujake… Jednostavno se svi vjenčaju jedni s drugima", rekla je Priscilla i objasnila da se tako radi kako bi se "održala krvna loza čistom", a mlade žene u kultu se potiču da se "ne udaju za autsajdere".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Priscilla i Amanda Rae Grant, još jedna bivša članica kulta koja je uspjela pobjeći, otkrile su kako kult skriva od zakona činjenicu da su djeca plod incesta ako državni dužnosnici ikad zatraže test očinstva. Rekle su da vođa kulta Paul Elden Kingston zbog toga, navodno, svoje žene s kojima je u srodstvu šalje u drugu državu, a, navodno, među 27 žena s kojima je u braku ima nekih koje su mu sestre i nećakinje.

Rasizam u kultu

Priscilla i Amanda otkrile su da se na rodnim listovima djece ponekad ne navodi otac ili se koristi lažno ime kako bi se sakrile incestualne veze. One, su, također, rekle da je Kingston Clan rasno netolerantan. Amanda koja je bjelkinja, otkrila je da su je u privatnoj školi kulta vrijeđali ako bi malo pocrnila na suncu.

"Očito je riječ o rasističkom kultu. Zamislite samo kako su se ponašali prema djeci koja nisu bijelci", objasnila je Amanda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Priscilla je pokušavala pobjeći iz kulta više puta dok je bila tinejdžerica, no uvijek bi je pronašli i vratili. "Na kraju sam pobjegla usred noći i otišla autobusom u Las Vegas", rekla je te je objasnila da su joj u bijegu pomogli jedan od njenih rođaka i prijatelji njenog bratića, koji su već bili van kulta. Rekli su joj da skupi svoje stvari i pomogli joj nabaviti autobusnu kartu.

Sada se Priscilla fokusira na vlastiti mir i sreću dok odgaja sedmogodišnju kćer, piše Daily Mail.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Vesna je dva puta pobijedila rak: 'U listopadu kemoterapija, u prosincu skijanje'