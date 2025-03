Liječnici su joj govorili da pretjeruje. Stigla je strašna dijagnoza: 'Slušajte tijelo'

Australska influencerica i majka dvoje djece Tess na TikToku poznata pod nadimkom @thegreenthumbmum objavila je pratiteljima kako je čak deset mjeseci imala simptome raka debelog crijeva prije nego što joj je ispravno postavljena dijagnoza. Svoje iskustvo podijelila je kroz videe putek koji je poručila svima da slušaju svoje tijelo i reagiraju na vrijeme jer, kako kaže, rano otkrivanje ove opake bolesti može spasiti život.

Objasnila je da su prvi znakovi bolesti počeli skoro godinu dana prije nego što su liječnici otkrili u čemu je problem. Prvo je osjetila bolove u trbuhu. Isprva blage, ali kasnije su postali toliko jaki da bi završila na podu od boli.

"U početku je bol bila blaga, a kasnije bih završila na podu savijena od boli", rekla je.

Liječnik je bio posramljen nakon pretrage

U to vrijeme napravila je i krvne pretrage. Rak nije otkriven, ali su nalazi pokazali da ima slabo željezo i anemiju. Mislila je da to nije ništa ozbiljno jer se s tim borila godinama. Još jedan jasan znak bio je krv u stolici. Liječnici su to pripisali hemoroidima i nisu odmah poduzeli daljnje korake. Također je primijetila promjene – stolica joj je postala vrlo tanka i manja nego prije.

"Liječniku sam rekla da moja dvogodišnja kći ima veću stolicu od mene. To mi je bio veliki znak za uzbunu", ispričala je.

Iako su simptomi bili očiti, liječnici su ih povezivali s postporođajnim razdobljem, celijakijom ili intolerancijom na mlijeko. No, Tess nije odustajala i tražila je daljnje pretrage. Tek nakon kolonoskopije otkriven je rak debelog crijeva u četvrtom stadiju. U komentarima na TikToku tvrdi da su joj neki liječnici govorili da pretjeruje i preuveličava simptome. Kaže kako joj je jedan specijalist rekao da je u pitanju samo zatvor: "Nakon pregleda je bio prilično posramljen."

Danas je ova mlada žena u remisiji i kaže da se osjeća bolje nego ikad, a svima je poručila da ne odustaju dok ne dobiju odgovore i uvijek traže drugo mišljenje.

