Preživio je strahovit udar struje, posljedice trpi i danas: 'Sada znam što mi je suđeno'

John Pendleton (36), koji je zadobio katastrofalne ozljede nakon što je došao u kontakt sa strujom snage nevjerojatnih 4160 volti, ispričao je kako oporavio. On je radio na bageru 2019. godine kada mu je struja prošla kroz tijelo te ga je teško ozlijedila.

Više od 4000 volti ušlo je kroz vrh njegove glave i izašlo iz njegovog vrata, a Pendleton je nekim čudom ostao živ te je bio u komi devet dana.

"Kada sam se probudio, nisam imao pojma što se dogodilo. Sve što sam znao je da sam u neopisivim bolovima i da se sve na meni promijenilo", prisjetio se John koji je zadobio opekline trećeg i četvrtog stupnja koje su mu zahvatile 30 posto gornjeg dijela tijela.

Johnova lubanja je napukla, a mozak mu je prokrvario od traume. On je, također, izgubio desno uho i 40 posto lijevog, što je trajno promijenilo njegov izgled. Struja mu je uništila veći dio tjemena te je ostavila dijelove lubanje otkrivenima. Kako bi potaknuli tkivo na regeneraciju kirurzi su mu izbušili rupe u lubanji.

"Rekli su mi da se nadaju da će mi lubanja sama od sebe početi obnavljati tkivo. I jest, ali presporo. Rekli su mi da ću morati ostati u bolnici do godinu dana", kaže Pendleton.

Trpio je nepodnošljive bolove

Tada mu je predložena alternativna, daleko drastičnija opcija: uzimanje mišića s leđa i presađivanje na glavu, na što je John pristao. "U tom sam trenutku samo želio izaći iz bolnice", priznaje.

Dvanaestosatna operacija trebala mu je promijeniti život, ali ništa ga nije moglo pripremiti za posljedice. "Moje prvo pitanje prije operacije bilo je: 'Hoće li me boljeti glava?', a moj liječnik je rekao: 'Ne, ne, leđa će te boljeti jer iz njih vadimo mišić'. Kad sam se probudio, nisam mogao ni osjetiti leđa, nego samo glavu. Osjećao sam se kao da je zaglavljena u škripcu i da me netko uvijek iznova udara maljem", otkrio je John koji je tada već više od dva mjeseca proveo u bolnici, trpeći nepodnošljive bolove.

Unatoč najboljim medicinskim intervencijama, njegov oporavak bio je prožet brojnim komplikacijama. Lice mu je nateklo do neprepoznatljivosti, a čak i jednostavni pokreti bili su za njega nemogući. No, on je zbog svoje ozljede pretrpio i psihičke posljedice.

Borba s PTSP-om

"Stalno su me pitali 'Kako si izgledao prije nesreće?'. I shvaćam da je to ljudska znatiželja. Dao sam umjetniku da napravi sliku mene kako gledam starog sebe. U početku je bilo stvarno uznemirujuće, ali sada mi je to jedna od najdražih slika'", rekao je John.

On se sada pomirio s ožiljcima. "Nosim ih s ponosom. Oni pričaju moju priču", istaknuo je.

Pendleton više ne pije lijekove i trijezan je gotovo deset godina te redovito trenira. No, unatoč tome, bol nije nestala. "I dalje imam jaku bol u živcima. Leđa, gdje su mi uzeli mišić, me stalno peku. Presadci kože na mojoj nozi i dalje mi stvaraju probleme. Noću dobijem te užasne bolove koji me doslovno trgnu iz sna", ispričao je Pendleton, koji se također bori s PTSP-om, koji može biti potaknut jakim bolničkim svjetlima ili neočekivanim glasnim zvukovima.

On je preobrazio svoju nezamislivu patnju u nešto pozitivno te putuje po zemlji i na svojim gostovanjima upozorava na sigurnost na poslu u nadi da će spriječiti druge da dožive istu sudbinu. Pendleton i njegova supruga, Tiffany, također vode podcast "Forgotten Working Class", gdje ističu važnost borbe za prava radnika, piše Daily Mail.

"Sada znam da je to ono što mi je suđeno raditi. Dijelim svoju priču kako bih pomogao spriječiti nesreće na radnom mjestu. Ako mogu spasiti i jedan život, to je vrijedno toga", istaknuo je.

