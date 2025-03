Mladić s rijetkom dijagnozom: 'To je okrutno jer točno znam što nas čeka'

Mladić kojem je rečeno da će razviti simptome demencije u četrdesetima podijelio je priču o svojoj okrutnoj bolesti. Jordan Adams (29) je izgubio majku od posljedica demencije kada je imala samo 52 godine. On i njegov brat Cian naslijedili su rijedak gen koji znači da će i oni razviti simptome demencije u četrdesetima.

Ova bolest oduzima ljudima pamćenje i povezana je s Alzheimerovom bolešću, koja uobičajeno pogađa osobe starije od 65 godina, no rijetki su slučajevi kada i mlađi ljudi obole od te bolesti.

Jordan je za svoju dijagnozu saznao 2018. godine, dvije godine nakon majčine smrti. Samo jedan posto slučajeva demencije uzrokovano je naslijeđenim genima, no Jordan i njegov brat imali su nesreću da obojica dobiju baš tu dijagnozu.

"To je okrutno jer točno znam što nas čeka. Gledao sam svaku fazu tog procesa kako mojoj mami oduzima sve što ju je činilo onim što je bila i učinak koji je to imalo ne samo na nju, nego i na ljude oko nje", rekao je. Od humora do ponosa, od sposobnosti govora do motoričkih sposobnosti, sve je izgubila. Spavala bi, kako kaže, po 20 sati prije nego što je u konačnici završila trajno u krevetu.

Imao je samo 15 godina kad mu je majka dobila dijagnozu. "I znam što mene čeka", rekao je. "Imam sjajnu priliku, unatoč tužnim okolnostima u kojima se nalazim, promijeniti živote tisuća ljudi u budućnosti."

Jordan je sada veleposlanik za Alzheimer's Research UK i nedavno je razgovarao o svojoj dijagnozi s nagrađivanim glumcem i kolegom veleposlanikom Brianom Coxom u nedavnom filmu.

"Pun sam divljenja prema Jordanu", rekao je Cox. "Malo ljudi njegovih godina imalo bi hrabrosti prihvatiti svoju dijagnozu na način na koji on to čini. To je zahtijevalo veliku hrabrost s njegove strane i to je nešto čemu se treba diviti i imati poštovanja."

Brian Cox, čiji su brat i šogor umrli nakon što su im dijagnosticirali demenciju, udružio se s Jordanom kako bi podržao Omaze Million Pound House Draw u Škotskoj, a novac prikupljen iz izvlačenja ide Alzheimer's Research UK i dobrotvornoj organizaciji koja je u tijeku u potrazi za lijekom, piše LadBible.

Jordan opisuje iskustvo suradnje s Coxom. "Bilo je jedinstveno iskustvo sjesti s Brianom i podijeliti svoju priču s njim, podržati ovu fantastičnu kampanju između Alzheimer's Research UK i Omaze."

"Brian je bio vrlo suosjećajan. Osim što je slušao moju priču, podijelio je i vlastito iskustvo s demencijom iz obitelji, što samo pokazuje da ovo razorno stanje može pogoditi svakoga."

"Dijeljenje moje priče radi podizanja svijesti i podrške istraživanju demencije otvorilo mi je neke nevjerojatne prilike, poput ove s Omazeom", zaključio je.

